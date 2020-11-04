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    Mircea Lucescu: Barcelona Şampiyonlar Ligi şampiyonu olamaz

    Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Barcelona'nın Devler Ligi'ni kazanacak seviyede olmadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2020 - 16:06
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    Mircea Lucescu: Barcelona Şampiyonlar Ligi şampiyonu olamaz

    Şampiyonlar Ligi G Grubu lideri Barcelona bugün 23.00'te Dinamo Kiev'i konuk edecek.

    Camp Nou'daki maç öncesi basın toplantısında konuşan Mircea Lucescu, Barça'nın kupayı kaldırabilecek seviyede olmadığını söyledi.

    "BAYERN, CİTY VE PSG'NİN DAHA FAZLA ŞANSI VAR"

    Geçen sezonki 8-2'lik Bayern Münih hezimetine dikkat çeken Rumen teknik adam; "Bayern Münih maçından sonra Barcelona'nın değişiklik arayışına girmesi anlaşılabilirdi. Çok yetenekli oyunculardan oluşan bir kadroları var, ancak zamana ihtiyaçları var. Barcelona'nın şu anda Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak seviyede olduğunu düşünmüyorum. Bayern Münih, Manchester City veya Paris Saint-Germain'in daha fazla şansı var. Yeni bir antrenörün en az altı aya ihtiyacı var ve baharda başka bir takım olacak." ifadelerini kullandı.

    Gruptaki ilk iki maçını kazanan Barcelona 6 puanla lider konumda bulunurken, Ukrayna ekibi tek puanla Juventus'un arkasında 3. sırada.

    Mircea Lucescu: Barcelona Şampiyonlar Ligi şampiyonu olamaz #1

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