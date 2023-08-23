Molde 1-2 Galatasaray - CANLI SKOR Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde deplasmanına çıkıyor.

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29' Yunus Akgün'ün ceza sahası içine attığı harika pasa gelişine çok sert vuran Icardi kalecinin üstünden topu ağlara yolladı.

29' Goool... Molde 1-2 Galatasaray (Icardi)

28' Eirik Haugan'in son çizgiden içeri çevirdiği topa Ola Brynhildsen dokundu. Top kalenin üstünden dışarı gidiyor.

28' Savunma arkasında topla buluşan Ola Brynhildsen'in şutu Muslera'da kaldı.

25' Oliveira'nın kullandığı serbest vuruş baraja da çarparak yön değiştirip ağlara gitti.

25' Goool... Molde 1-1 Galatasaray (Sergio Oliveira)

24' Sağ kanatta topla buluşan Yunus rakiplerinden sıyrılmak istedi fakat Ola Brynhildsen'in Yunus'a yaptığı hareket faul. Galatasaray tehlikeli yerden serbest vuruş kazandı.

17' Sol çizgide Eirik Haugan içeri çevirdi, rakip oyuncudan önce Galatasaray savunması topu yine uzaklaştırıyor.

13' Sağ kanatta arkadaşının pasında topla buluşan Magnus Wolff Eikrem'ın şutunu son anda Muslera kornere yolluyor.

12' Oliveira'nın savunma arkasına derin pasında Yunus Akgün topa hareketlendi. Kalesinden açılan Jacob Karlstroem topu uzaklaştırıyor.

11' Kristoffer Haugen'in sol kanattan sürükleyip içeri çevirdiği topta Emil Breivik topu kontrol edemedi.

10' Sivert Heggheim Mannsverk'in içeriye çevirdiği topta Ola Brynhildsen'in arkadaşına çevirdiği topu Galatasaray savunması kornere uzaklaştırdı.

8' Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda bomboş kalan Kristian Eriksen kafayla topu ağlara yolluyor.

8’ Gol… Molde 1-0 Galatasaray (Ellingsen)

6' Magnus Wolff Eikrem'in ceza sahası dışından çektiği şut savunmadan sekti.

5' Sivert Heggheim Mannsverk'in savunma arkasına attığı topa kalesinden açılan Muslera yetişiyor.

2' Molde sol kanattan geldi. Kristoffer Haugen'in şutu dışarıda.

1' Maç başladı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda sahneye çıkıyor. Sarı-kırmızılı takım, play-off turu ilk maçında Molde deplasmanına konuk oluyor.

Molde ile Galatasaray arasında Aker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başladı ve Exxen'den yayınlanıyor. Molde ile Galatasaray arasındaki müsabakayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetiyor.

Galatasaray ile Molde arasındaki rövanş karşılaşması ise gelecek hafta salı günü İstanbul'da oynanacak.

İlk 11'ler

Molde: Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Knudtzon, Eriksen, Manssverk, Breivik, Haugen, Eikrem, Brynhildsen

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Sergio Oliveira, Berkan, Yunus, Mertens, Kerem, Icardi