Molde'de sakatlık gelişmesi: Martin Linnes'ten iyi haberler var Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Molde'de Martin Linnes'in sakatlandığı ve durumunun belirsiz olduğu öğrenildi.

ensonhaber.com Norveç'in Molde takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşmanın yapılacağı Molde Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Teknik direktör Erling Moe yönetimindeki idman, 2 grup halindeki top kapma çalışmasıyla başladı. Ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştiren futbolcuların, antrenmanın basına kapalı bölümünde Galatasaray maçının taktik uygulamaları üzerinde durduğu bildirildi. Linnes sakatlandı durumu belirsiz Norveç Ligi'nde yapılan Valeranga maçında hafif sakatlık geçiren santrfor Veton Berisha, takımdan ayrı çalışma gerçekleştirirken, sakatlanan Martin Linnes'in de durumu maç saatinde belli olacak. Molde-Galatasaray maçı, yarın TSİ 22.00'de başlayacak. Zemin kötü Galatasaray, Molde karşılaşmasında alışık olmadığı bir zeminde mücadele edecek. Karşılaşma, sentetik çim zemini olan Molde Stadı'nda oynanacak. Maç saatinde Molde'de sıcaklığın ise 13 derece olması bekleniyor.