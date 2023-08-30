Molde'yi eleyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Molde'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, ilk maçı da 3-2 kazanmanın avantajıyla Devler Ligi'nde gruplara kaldı.

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ensonhaber.com

Şampiyonlar Ligi play-off turunda 3-2'nin rövanşında Okan Buruk yönetimindeki temsilcimiz Galatasaray ile Erling Moe'nin ekibi Norveç takımı Molde, Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın düdük çaldığı maçta Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

Goller Icardi ve Angelino'dan

Mücadele sarı-kırmızılı takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray'ın gollerini 7. dakikada penaltıdan Mauro Icardi ve 90+3'te Angelino attı. Molde'nin golü ise 66. dakikada Eirik Hestad'dan geldi.

Galatasaray, 17. kez Devler Ligi'nde

Norveç'teki ilk maçı 3-2'lik skorla kazanan Galatasaray, bu sonucun ardından 17. kez Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinin belli olacağı grup kura çekimi 31 Ağustos saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

Tete ve Kerem ilk kez 11 başladı

Galatasaray'ın yeni transferleri Tete ve Kerem Demirbay, bu sezon ilk kez bir resmi maça ilk 11'de başladı.

Brezilyalı futbolcu Tete, Molde ile oynanan ilk maçta sonradan oyuna girmişti. Kerem Demirbay ise Süper Lig'de iki maçta yedekten oyuna dahil olmuştu.

Taraftarlar büyük destek verdi

Galatasaraylı taraftarlar, önemli karşılaşmada sarı-kırmızılı takıma büyük destek verdi.

Müsabakaya yoğun ilgi gösteren taraftarlar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin tribünlerini tamamen doldurdu. Taraftarlar, yaptıkları tezahürat ve söyledikleri marşlarla takımlarını destekledi.