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    Mönchengladbach deplasmanda Shakhtar Donetsk'e 6 gol attı

    Mönchengladbach deplasmanda Shakhtar Donetsk'e 6 gol attı

    Şampiyonlar Ligi'nde Mönchengladbach, konuk olduğu Shakhtar Donetsk'i gol yağmuruna tuttu.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2020 - 23:21
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 01:50
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    UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçlarında, B grubunda Alman ekibi Borussia Mönchengladbach, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e konuk oldu.

    SHAKHTAR'A 6-0'LIK SOĞUK DUŞ

    Shakhtar, kendi evinde 6-0 gibi hiç beklemediği ağır bir yenilgi aldı.

    Mönchengladbach deplasmanda Shakhtar Donetsk e 6 gol attı #1

    Karşılaşmada goller 8., 26. ve 78. dakikalarda Alassane Plea, 17. dakikada Valery Bondar (k.k), 44'te Rami Bensebaini ve 65'te Lars Stindi'den geldi.

    Alman ekibi bu skorla ve aldığı galibiyette, Devler Ligi'nde tur için erken de olsa büyük avantaj elde etti.

    Mönchengladbach deplasmanda Shakhtar Donetsk e 6 gol attı #2

    Mönchengladbach deplasmanda Shakhtar Donetsk e 6 gol attı #3

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