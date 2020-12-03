Nagelsmann'dan İrfan Can Kahveci'ye övgü

Başakşehir'in Leipzig'e 4-3 yenildiği maçta hat-trick yapan İrfan Can Kahveci, Avrupa'nın da dikkatini çekmeyi başardı. Almanların hocası Nagelsmann, milli futbolcumuz için "Harika bir oyuncu" dedi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, 5. grup maçında sahasında Leipzig'i konuk etti.

3-1 geriye düştüğü maçta İrfan Can'ın harika golleriyle skoru 3-3'e getiren turuncu-lacivertliler, Sörloth'un golüne engel olamayınca sahadan 4-3'lük yenilgiyle ayrıldı.

"HARİKA BİR FUTBOLCU"

Maçın ardından milli futbolcumuz İrfan Can hakkında yorum yapan Leipzig'in teknik direktörü Nagelsmann, "İrfan Can Kahveci harika bir oyuncu. Çok iyi bitiricilik örneği gösterdi. İyi bir serbest vuruş golü attı. Müthiş bir sol ayağı var. Müthiş bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

"İNANILMAZ BİR OYUNCU"

İspanyol gazeteci Mario Mijenz Garcia ise, "İrfan Can inanılmaz bir futbolcu. Onu Sevilla'da görmek isterdim. İnanılmaz bir gösteri yaptı." ifadelerini yer aldığı bir paylaşım yaptı.

"5 BÜYÜK LİGDE OYNAMALI"

beIN Sports yorumcusu Eric Krakauer da "İrfan Can Kahveci gelecek sezon 5 büyük ligde oynamazsa çok üzülürüm. Yaz aylarında Sevilla görüşüyordu ama doğru haber miydi bilmiyorum." şeklinde paylaşımda bulundu.