Napoli ile Union Berlin yenişemedi Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında Union Berlin ile 1-1 berabere kaldı.

ensonhaber.com

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında Rudi Garcia'nın çalıştırdığı İtalyan takımı Napoli ile Urs Fischer yönetimindeki Alman ekibi Union Berlin karşı karşıya geldi.

Stadio Diego Armando Maradona'da oynanan maçta kazanan çıkmadı ve müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Napoli, 39. dakikada Matteo Politano ile öne geçti. Union Berlin, bu gole 52. dakikada David Datro Fofana ile karşılık verdi.

Union Berlin, puanla tanıştı

Bu sonucun ardından Napoli, grupta 7 puana yükseldi. Union Berlin ise Devler Ligi'ndeki ilk puanını aldı.

Napoli, gruplardaki bir sonraki haftada Real Madrid deplasmanına gidecek. Union Berlin, Braga ile Portekiz'de karşılaşacak.