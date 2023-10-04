Ndombele: Zaferlerimize devam edeceğiz Galatasaray'ın Manchester United'ı 3-2 yendiği maçın ardından, sarı-kırmızılılarda Tanguy Ndombele açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda deplasmanda Manchester United ile karşılan Galatatasaray, rakibini 3-2 yenerek büyük bir galibiyete imza attı.



Galatasaray'ın yeni transferlerinden Tanguy Ndombele, kazanılan Manchester United maçı sonrasında duygularını paylaştı.

"Maç maç zaferlerimize devam edeceğiz"

Galibiyeti hak ettiklerini söyleyen Tanguy Ndombele, "İyi bir maç olduğunu düşünüyorum. İyi bir şekilde mücadele ettik. 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. İstanbul'a bu 3 puanla dönmek çok önemli. 3 puanla dönüyoruz." dedi.

Ndombele sözlerinin devamında, "Biz kendi hedeflerimize konsantreyiz. Maç maç zaferlerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

