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- Neymar, Barcelona maçında yok
Neymar, Barcelona maçında yok
Caen ile oynanan Fransa Kupası maçında sakatlanan Neymar, Barcelona karşılaşmasında forma giyemeyecek.
- Haber Merkezi
- 11.02.2021 - 09:23
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'de Neymar depremi yaşanıyor.
Fransa Kupası'nda Caen ile oynanan maçın 60. dakikasında sakatlanarak oyuncan çıkan Brezilyalı yıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.
L'EQUIPE: MÜMKÜN DEĞİL
Fransız gazetesi L'Équipe, yetenekli oyuncunun 16 Şubat Salı akşamı Camp Nou'da oynanacak Barcelona karşılaşmasında süre almasının mümkün olmadığını yazdı.