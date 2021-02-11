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    Neymar, Barcelona maçında yok

    Caen ile oynanan Fransa Kupası maçında sakatlanan Neymar, Barcelona karşılaşmasında forma giyemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 11.02.2021 - 09:23
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    Neymar, Barcelona maçında yok

    Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'de Neymar depremi yaşanıyor.

    Fransa Kupası'nda Caen ile oynanan maçın 60. dakikasında sakatlanarak oyuncan çıkan Brezilyalı yıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

    L'EQUIPE: MÜMKÜN DEĞİL

    Fransız gazetesi L'Équipe, yetenekli oyuncunun 16 Şubat Salı akşamı Camp Nou'da oynanacak Barcelona karşılaşmasında süre almasının mümkün olmadığını yazdı.

     

    Neymar, Barcelona maçında yok #1

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