Neymar sakatlanınca gözyaşlarını tutamadı

Sık sık sakatlanmasıyla ve ağlamalarıyla ün yapan PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar, Başakşehir maçında da gözyaşlarını tutamadı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, dün akşam sahasında Fransız ekibi PSG'yi ağırladı.

İyi bir oyun ortaya koymasına rağmen Kean'in gollerine engel olamayan turuncu-lacivertliler sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar, 23. dakikada sakatlandı. Girdiği bir ikili mücadele sonrası yere ters basan Brezilyalı futbolcu, bir süre bacağındaki sargıyla maça devam etti.

DİREKT SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Ancak ağrıları geçmeyince mücadeleyi yarıda bırakmak zorunda kalan 28 yaşındaki oyuncu, gözyaşlarını tutamadı.

Yerini Sarabia'ya bırakan Neymar, doğrudan soyunma odasına gitti.