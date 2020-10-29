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    Neymar sakatlanınca gözyaşlarını tutamadı

    Neymar sakatlanınca gözyaşlarını tutamadı

    Sık sık sakatlanmasıyla ve ağlamalarıyla ün yapan PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar, Başakşehir maçında da gözyaşlarını tutamadı.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2020 - 08:53
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    Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, dün akşam sahasında Fransız ekibi PSG'yi ağırladı.

    İyi bir oyun ortaya koymasına rağmen Kean'in gollerine engel olamayan turuncu-lacivertliler sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

    Mücadeleye ilk 11'de başlayan PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar, 23. dakikada sakatlandı. Girdiği bir ikili mücadele sonrası yere ters basan Brezilyalı futbolcu, bir süre bacağındaki sargıyla maça devam etti.

    Neymar sakatlanınca gözyaşlarını tutamadı #1

    DİREKT SOYUNMA ODASINA GİTTİ

    Ancak ağrıları geçmeyince mücadeleyi yarıda bırakmak zorunda kalan 28 yaşındaki oyuncu, gözyaşlarını tutamadı.

    Yerini Sarabia'ya bırakan Neymar, doğrudan soyunma odasına gitti.

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    Neymar sakatlanınca gözyaşlarını tutamadı #3

    Neymar sakatlanınca gözyaşlarını tutamadı #4

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