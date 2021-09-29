Nihat Kahveci'den Bastien'e tepki

Beşiktaş maçında verdiği tartışmalı kararlarla eleştirilen Benoit Bastien'le ilgili Nihat Kahveci, "Bu hakemin bizim takımlarımızla sıkıntısı var" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynadığı maçı yöneten Fransız hakem Benoit Bastien ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.

Beşiktaş cephesinin, Kenan Karaman'ın golünü iptal ettiği gerekçesiyle tepki gösterdiği Fransız hakem Benoit Bastien, bu sezon Fransa Ligi'nde 3 maç yönetirken, temsilcilerimizin 3 maçında görev yaptı.

Benoit Bastien, önce Fenerbahçe'nin HJK Helsinki ile İstanbul'da oynadığı ve 1-0 kazandığı maçı, daha sonra A Milli Takım'ın Karadağ ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada görev yaptı. Benoit Bastien, son olarak Beşiktaş maçında görev yaptı.

“HAKEM KÖTÜ NİYETLİ”

Beşiktaş'ın Ajax maçında golünü iptal eden Fransız hakeme, Nihat Kahveci sert tepki gösterdi.

Nihat Kahveci, "Kenan Karaman'ın attığı gol, dünyanın her yerinde, halı sahada, kum sahada, her yerde gol! Ancak hakem Fransız ise duracaksın! Her şeye Fransızlar! Biz de öyle bir laf var ya, hakem de Fransız! Hakem kötü niyetli.

“BİZİM TAKIMLARIMIZLA SIKINTISI VAR”

Hata olabilir ama bu kötü niyet. Bu hakemin bizim takımlarımızla sıkıntısı var. Fransa'da 3 maç yönetmiş, Avrupa'da da Türkiye-Karadağ, Fenerbahçe-Helsinki ve Ajax-Beşiktaş maçlarında görev almış! Tesadüf!" ifadelerini kullandı.

6 MAÇTA 4 MAĞLUBİYET

Fransız hakem Benoit Bastien, bu döneme kadar Türk takımlarının maçlarını altı kez yönetti.

Türk takımları bu maçlardan 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile ayrıldı.

Fenerbahçe'nin, 2015/16 sezonunda Molde karşısında çıktığı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının hakemi Benoit Bastien'di. Sarı-lacivertliler, Vitor Pereira yönetiminde evinde oynadığı Molde maçından 3-1 mağlup ayrıldı.

Fransız hakem, 2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Manchester United-Fenerbahçe maçını yönetti. Kanarya, İngiltere deplasmanında 4-1 mağlup oldu.

Galatasaray'ın, 2018/19 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04 ile oynadığı A Grubu maçını yönetti. Galatasaray, bu karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

2019/20 sezonunda Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnador karşısındaki mücadelesini yine Bastien yönetti. Bordo-mavililer, Krasnador deplasmanında 3-1 mağlup oldu.

Bastien ayrıca, Fenerbahçe'nin bu sezon UEFA Avrupa Ligi Play-off turu'nda oynadığı HJK Helsinki karşılaşmanın hakemiydi. Sarı-lacivertliler, Finlandiya ekibi karşısında 1-0 galip geldi.

Son olarak siyah-beyazlıların Ajax maçında görev aldı. Beşiktaş maçtan 2-0 mağlup ayrıldı.