Nihat Özdemir'den final açıklaması: Kuzu kuzu gelip oynayacaklar

TFF Başkanı Nihat Özdemir, İngiltere basınında çıkan haberlere cevap olarak, "Kuzu kuzu gelip oynayacaklar. Her şeyimizle finale hazırız." ifadelerini kullandı.

Premier Lig ekibi Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Chelsea'yi karşı karşıya getirecek olan 'İngiliz finali'nin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan alınması için başvuruda bulunmuştu.

Sky Sports'un haberine göre, Türkiye'deki koronavirüs vakalarını bahane eden Aston Villa'nın UEFA ve FA'e başvuruda bulunduğu belirtildi.

UEFA Medya Sorumlusu Pedro Pinto, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Pedro Pinto, "Şampiyonlar Ligi finalinin Birleşik Krallık'ta olma ihtimaline dair İngiliz basınında spekülasyonlar görüyorum. UEFA'nın Finali İstanbul'dan alma planı olmadığını söyleyebilirim." demişti.

“KUZU KUZU GELİP OYNAYACAKLAR”

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ise, Akşam Spor'a konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Özdemir açıklamalarında, "Kuzu kuzu gelip oynayacaklar. Her şeyimizle finale hazırız. Bütün tedbirler alınmış. UEFA ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hiçbir şekilde başka yere alınması söz konusu olamaz.

Manchester City aynı zamanda İngiltere'nin şampiyonu, Chelsea de önemli bir takım. Real Madrid gibi bir dünya devini yenerek finale kaldılar. Sportif anlamda çok güzel bir maç izlettirecekler.





“HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALDIK”

Seyircili maç olacağı için. Dünya, uzun süredir böyle bir tabloyu özlemişti. Stadımız çok güzel. Zemini olsun, giriş çıkış, bütün şartlar tamamen sağlık kurullarına uygun şekilde planlanmış durumda. Her türlü tedbiri aldık." ifadelerini kullandı.