Okan Burak, Bayern Münih maçından sonra çılgına döndü!

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray, Bayern Münih deplasmanına konuk oldu.
Allianz Arena'da oynanan maçı Alman ekibi Bayern Münih 2-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşma uzun süre 0-0 devam ederken, Bayern Münih'in gollerini 80. dakikada ve 86. dakikada Harry Kane attı. Galatasaray'ın golü 90+3'te Cedric Bakambu'dan geldi.
Nobre'ye sert tepki gösterdi
Bu mücadelenin ardından ise Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, adeta çılgına döndü.
Bitiş düdüğünden sonra Buruk'tan mücadeleye uzatma süre eklemeyen ve maç boyunca tartışmalı kararlar veren Portekizli hakem Antonio Nobre'ye sert tepki geldi.
(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)
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