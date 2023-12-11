Okan Buruk: Avrupa'da yeniden kupa kazanmak gibi bir hayalimiz var Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kopenhag maçı öncesinde "Avrupa'da yeniden kupa kazanmak gibi bir hayalimiz var. Onu gerçekleştirmek için çok heyecanlıyım. Onun için bu maç çok önemli benim için" dedi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray, Danimarka ekibi Kopenhag'la karşı karşıya gelecek.

Parken Stadyumu'nda oynanacak kritik müsabaka 12 Aralık Salı gecesi saat 23.00'te başlayacak.

Bu maç öncesinde ise sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

"Biz tabii ki kazanmaya geldik"

Başarılı çalıştırıcı sözlerine şu şekilde başladı:

3 takımın da devam etme ve elenme şansı var. Biz tabii ki kazanmaya geldik. Rakibimizin ne kadar koşu mesafesi yüksek bir takım olduğunu biliyoruz. Yarın dirençli bir oyun bekliyoruz. Bu stadyum bizim için önemli, 2000 yılında burada bir kupa kazanmıştık. Ancak maçın ne kadar zorlu geçeceğinin farkındayız.

"Avrupa'da yeniden kupa kazanmak gibi bir hayalimiz var"

Avrupa'da kupa kazanma hayalleri olduğunu belirten Buruk, şunları dedi:

UEFA Kupası'nı aldığımızda oyuncuydum, o his çok farklı ama teknik adam olarak burada olmak da çok farklı bir his. Avrupa'da yeniden kupa kazanmak gibi bir hayalimiz var. Onu gerçekleştirmek için çok heyecanlıyım. Onun için bu maç çok önemli benim için.

"Kopenhag takımına karşı bir saygısızlığım olduğunu düşünmüyorum"

Kopenhag'a saygısızlık yapmadığını ifade eden Okan Buruk, şu sözleri sarf etti:

Biraz 90'lı yıllara gidiyorum bunları görünce, o zaman bunlar kullanılırdı takımı motive etmek için. Benim Kopenhag takımına karşı bir saygısızlığım olduğunu düşünmüyorum. Aksine onların grupta her takımı yenebileceklerini söyleyen benim. Benim açıklamamda Bayern'in bir seviye altta oynadığını söylemiştim. Kopenhag, çok beğendiğim ve mücadele gücü yüksek bir takım.

"Son iki maçta hakem kararları hep aleyhimize oldu"

Hakem kararlarıyla ilgili Okan Buruk, şu değerlendirmeyi yaptı:

Son iki maçta hakem kararları hep aleyhimize oldu ancak oynanmamış bir maç konuşmak doğru olmaz. Hakeme yüzde yüz güveniyoruz. Üst düzey bir hakem görev alacak yarın, iki takım adına da adil kararlar alacağını umuyorum.

"UEFA Finali'nde öz güvenimiz çok yüksekti"

2000 yılındaki UEFA Finali hakkında konuşan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

UEFA Finali'nde öz güvenimiz çok yüksekti. İyi oyunculardık, iyi takımdık ve bu yüzümüze de yansıyordu. Oyuncularımda da bunu görüyorum. Maçtan önce gülmeleri, eğlenmeleri bir öz güven göstergesi aslında.

"İnşallah bu kez polis önlem alır"

Danimarkalı muhabirin "Kopenhag taraftarları otel civarında havai fişekler patlatabilir. Buna hazır mısınız?" sorusuna "Siz hazır mısınız?" diye yanıt veren Okan Buruk, şunları dedi:

Bunu daha önce hiçbir ülkede görmedim. Sadece Başakşehir ile buraya geldiğimizde havai fişekler ile camları patlatmışlardı. İnşallah bu kez polis önlem alır.

"Herkes elinden geleni yapmak zorunda"

Başarılı teknik adam son olarak ise şu açıklamayı yaptı: