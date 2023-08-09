Okan Buruk: Bu maç bana Fenerbahçe maçını hatırlattı Galatasaray'ın, Olimpija Ljubljana galibiyetinin ardından, Teknik Direktör Okan Buruk'tan değerlendirme geldi. Buruk, oynadıkları maçın Fenerbahçe maçını hatırlattığını söyledi.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını deplasmanda 3-0 kazandı.

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Bugün maç 5-0, 6-0 da olabilirdi"

GSTV'ye konuşan Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Oyunu çok etkilemedi zemin. Genelde oyun aktı, paslar çıktı. Özellikle top bizdeyken maçın büyük bir bölümünde doğru işler yaptık. Rakibimizin artıları ve eksilerini iyi biliyorduk. Bugün maç 5-0, 6-0 da olabilirdi. Önde yaptığımız baskılar, geriden oyun kurmalarımızla taktiğimizi uyguladık. Zor haftalar bizim için. Oynatamadığımız oyuncular var, sakat oyuncularımız var. Onun için bu galibiyet için oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Önemli bir galibiyet aldık."

"Rövanş maçında da aynı ciddiyetle oynayacağız"

"Muhtemel rakiplerimizden Klaksvik ilk maçı kazandı. Sürpriz bir takım, deplasmanda da etkili bir takım. Futbolda ne olacağı belli olmuyor. Biz önce kendi turumuzu geçeceğiz ondan sonra play-off turuna bakacağız. Rövanş maçında da aynı ciddiyetle oynayacağız ama skor olarak elbette ciddi bir avantajımız var."

"Bu maç, bana Fenerbahçe maçını hatırlattı"

Okan Buruk yayıncı kuruluş S Sport'a yaptığı açıklamada ise şunları söyledi: