Okan Buruk: Çok rahat kazanabilirdik Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme ilk maçında, deplasmanda Zalgiris Vilnius ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, sakin oynayıp kalitelerini ortaya koymaları gerektiğini, ancak bunu yapamadıklarını söyledi.

AA & Ensonhaber

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Zalgiris Vilnius ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşma sonrasında teknik direktör Okan Buruk, şunlaru söyledi:



"Sakin olup kalitemizi ortaya koymalıydık"

Maçın büyük bölümünde kendi kendimizi zora soktuk. Çok rahat kazanabileceğimiz bir maç olabilirdi. Bunun yanında savunmada çok hata yaptık. Rakibe de çok net pozisyonlar verdik. Biraz daha sakin olup kalitemizi ortaya koymalıydık.

"Angelino'nun önemli bir şeyi yok"

Okan Buruk, 84. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Angelino için, "Angelino'ya kramp girdi. Önemli bir şeyi yok." dedi.



"Sentetik sahada oynamanın zorluklarını yaşadık"

Maçı yapay çimde oynadıklarını hatırlatan Buruk;

Sentetik bir sahada oynuyoruz. Burada soru işaretlerimiz vardı. Rakibimiz buna daha alışmış bir takım. Bizim takım için bu anlamda zorluklar vardı.

ifadelerini kullandı.

"Nelsson'un en kötü maçlarından biri"

Okan Buruk, savunma oyuncusu için;

Nelsson belki de en kötü maçlarından birini oynadı. Kimse hazır değil ama bu seviyede daha iyi olmamız gerekiyordu. Takım savunmamızın daha iyi olması gerekiyordu. Doğru yerleşemedik.

dedi.

Bakambu için de konuşan Buruk;

Cedric Bakambu'yu kadroya yazdık. Antrenmanlara başladı. Her şey yolunda giderse, ikinci maçta kadroda olacaktır.

ifadelerini kullandı.

