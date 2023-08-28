Okan Buruk: Geçen sezon hedefimiz şampiyonluktu, şimdi Şampiyonlar Ligi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynayacakları Molde maçı öncesinde, "Büyük bir hedef, büyük bir umut. Geçen sezon hedefimiz şampiyonluktu, şimdi Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi'nde olmak değerli" dedi.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Norveç'in Molde ekibini konuk edecek.

Sarı-kırmızılı temsilcimiz, ilk mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanarak avantajı eline almıştı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcıları Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik olacak.

Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için mücadele eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, bu kritik sınav öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Maksimumu verip maç sonunda Şampiyonlar Ligi'ne girişi kutlarız"

Bu maçı kazanıp turu geçmek istediklerini belirten Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Birinci maç öncesi rakibimizle ilgili söylediğimiz, kendi sahasında etkili bir takım, sahasını iyi tanıyan, teknik heyetiyle birlikte uzun süredir bir arada bir takım. İlk maçta bunu gördük. İlk maçla ilgili kendi adımıza olumsuz şeyler vardı. Şimdi rakibimizi daha iyi tanıyoruz. Kendi sahamızda oynayacağız. Taraftarımızın bize desteği devam edecektir. Bu destekle birlikte Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyoruz. Büyük bir hedef, büyük bir umut. Geçen sezon hedefimiz şampiyonluktu, şimdi Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi'nde olmak değerli. İlk maçın skoruna bakmadan bu maçı kazanıp turu geçmek istiyoruz. Ülke puanı, Galatasaray, oyuncularım, benim için çok önemli. Maksimumu verip maç sonunda Şampiyonlar Ligi'ne girişi kutlarız.

"Rakibimizi daha iyi tanıyoruz"

Rakiplerini ilk maça göre daha iyi tanıdıklarını söyleyen Buruk, şunları dedi:

Rakibimizi daha iyi tanıyoruz. İlk maça oranla bizde de Torreira'nın dönmesi, Tete'nin süre alması ve daha hazır hale gelmesi... Daha dolu bir kadroyla sahada olacağız. Daha güçlüyüz. Kendi sahamızdayız. Bu avantajı oyun olarak ortaya koymak istiyoruz. Daha agresif olmak istiyoruz. Hem agresiflik hem savunma geçişleri hem top kayıpları rakibe pozisyon oldu. Sahayı tanımaları, sahanın ve topun hızını doğru şekilde kullandılar. Bize göre daha çok maç oynadılar ama biz de artık 8 maç oynadık, fizik olarak daha hazır durumdayız. Avantajımızı kullanmak ve maçı kazanmak istiyoruz. Aslolan bizim gerçek oyunumuzu sahaya koymak. İlk maçtakinin daha iyisini yaparsak turu geçeriz. Rakibimizin de çok etkili hücumları var, kanatları çok iyi kullandılar. Rakibimizi de, kendi oyun planımızı da düşüneceğiz. Hem topa daha çok sahip olan hem de top rakipteyken daha agresif olacağız.

"Hazırlık maçında Zaha'yı kullanacağız"

Yıldız futbolcu Wilfired Zaha'nın sakatlık durumu hakkında Okan Buruk, şu değerlendirmeyi yaptı:

Zaha ile ilgili milli takım arasını hedef seçtik. Mümkün olursa hazırlık maçı da yapacağız. Hazırlık maçında Zaha'yı kullanacağız ve devamında takım içinde olacak.

"Hedefimiz Şampiyonlar Ligi gruplarına girmek"

Maç öncesinde heyecan duyduklarını ifade eden Okan Buruk, şunları dedi:

Heyecan duyuyoruz. Heyecanı duymak gerekiyor. Baskı da var. Bu bizi maça hazırlayacaktır. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi gruplarına girmek. Son iki seneye bakınca, Galatasaray'ın buna ihtiyacı var. 13'üncü sırada ligi bitirmiş takım, sonraki sezon şampiyon oluyor ve Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Bu çok değerli. Buna çok odaklandık. Bizim hayal ettiğimiz şeylerden biri yeniden Şampiyonlar Ligi'ydi. Yarın bu şans elimizde, kullanmak istiyoruz. Sadece Galatasaray için değil Türk futbolu için de önemli. Hem maddi hem manevi getiriler var. Galatasaray'ın hedeflerinden biri ve inşallah yarın bunu başaracağız.

"Son Molde maçında takım savunmasını doğru yapmadık"

Başarılı teknik adam, açıklamalarına şöyle devam etti:

Bu sene kolay başlamadı. Çok kısa bir tatil bir kere oyuncular için... 2-2.5 haftalık arayla sezona başladık. Oyuncular için bu kolay değil. Zorluk derecesi yüksek Şampiyonlar Ligi ön elemeleri oynadık, stresliydik. Yavaş yavaş hazır olduk. Yüzde yüz ile başlamadığınız bir süreçte hem maç kazanarak hem Şampiyonlar Ligi'ne girerek bu süreci atlatmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'ne gidip, Gaziantep maçını kazanıp önümüze bakacağız. Çok önemli 2 oyuncumuz var, Zaha ve Ziyech gibi ama kullanamıyoruz. Torreira'nin sakatlığı oldu, kırmızı kartı oldu. Zorluklar oluyor. Ligde iki maçta gol yemedik. Yaptığımız hataları gördük. Oyuncularımızla bunları paylaşıyoruz, geliştirmeye çalışıyoruz. Özellikle iç sahada hem hücum oynayacağız hem takım savunması yapacağız. Son Molde maçında takım savunmasını doğru yapmadık. Bizim için kötü olan top kayıpları... Baskı yokken bile uzun top oynadık ve geri döndüğünde kalemizde tehlike oldu. Topla daha iyi oynayan bir takım olursak, top rakipteyken agresif olursak geçen senenin benzeri olur. Ligde Trabzonspor maçında böyle oynadık. Yarın hedefimiz bu oyunu devam ettirmek.

"TFF'nin verdiği karar doğru ve yerindeydi"

Maçların ertelenmesi hakkında konuşan Okan Buruk, şu sözleri sarf etti:

TFF'nin almış olduğu erteleme kararına ben de önce olumlu baktım. Diğer Avrupa'da oynayan takımlarımız da olumlu baktı. Bunu doğru değerlendirmek lazım. Herkes playoff oynuyor. Grup maçı oynarken erteleme kararı çıkmadı. Bunu ayırt edemeyenler oluyor. Molde oynamadı, birçok ülke bunu yaptı. Bu kritik bir eşik. 4 takımla Avrupa'da gruplara kalma maçlarına çıkıyoruz. TFF'nin verdiği karar doğru ve yerindeydi. Norveç'ten döndük, perşembe sabahı 7 gibi döndük. Lig ve salı günü maça çıkmak zor olacaktı. Hazırlık süreci için de değerli oldu. Şimdi Molde maçına hazırlandık. Hem dinlendik hem hazırlandık. Türkiye'yi temsil etmek için hazırız. TFF'ye teşekkür ediyoruz. Doğru düşündüler. Avrupa'da oynayan tüm takımların düşüncesinin de böyle olduğunu biliyorum.

"Benim kafamda yarınki maç var, transferden daha çok bu maç var"

Transfer hakkında fikir belirten Buruk, şunları dedi:

Transfer konuşa konuşa... Yarışıyoruz, hazırlanıyoruz, transfer konuşuyoruz. Gidenler, gelenler, gitmek isteyenler oluyor. Bazen biz gitmesini istemiyoruz. Yunus da böyle oldu. Yunus uzun süre gitmek istediğini belirtti, biz de izin verdik. Almak istediğimiz oyuncular oluyor, başka takımlar isteyebiliyor. Avrupa'da da aynı şekilde transferin son haftası, Türkiye'de transfer biraz daha uzun olsa da birçok takım kadrosunu belirliyor. Şampiyonlar Ligi'ne girmek bizim için bir koz, bunu kullanmaya çalışacağız. İyi oyuncular istiyoruz aslında. Teknik adamlar, elindeki oyunculardan daha iyilerini isterler. En iyisini almak isteyince zorlanıyorsunuz, süre geçiyor. Alamama riski de var. Şampiyonlar Ligi listesi verilene kadar transferleri tamamlamak istiyoruz. Galatasaray'a katkı sağlayacak oyuncular istiyoruz. Benim kafamda yarınki maç var, transferden daha çok bu maç var.

"Geçen seneden sonra Mauro Icardi kilit isimdi"

Yıldız futbolcu Mauro Icardi ile ilgili Okan Buruk, şu açıklamayı yaptı: