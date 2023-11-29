Okan Buruk: Hakem tüm faul haklarını Manchester United'dan yana kullandı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United maçı sonrasında hakemi eleştirdi. Buruk, "Hakem performansı da deplasman takımı için muhteşemdi. Tüm faul haklarını Manchester United'dan yana kullandı" dedi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında temsilcimiz Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde İngiliz ekibi Manchester United ile mücadele etti.

Sarı-kırmızılılar karşılaşmada 3-1 geriye düşmesinde rağmen mücadeleden 3-3 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray bu sonuçla puanını 5’e yükseltti.

Karşılaşmanın ardından ise Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"Maçı kulübeden hissettiğimde gol atıp kazanabileceğiz gibi hissediyordum"

Başarılı çalıştırıcı, sözlerine şu şekilde başladı:

Rakibe de pozisyonlar verdik, 3-3'ten sonra gol de yiyebilirdik. Biraz Rus ruletine döndü. İlk bölümde iyi başladık. Rakibin ilk şutu gol oldu, ikinci şutu gol oldu. 2-1 oyunun içindeyiz. Maçı kulübeden hissettiğimde gol atıp kazanabileceğiz gibi hissediyordum. Oyunculara da söyledim devre arasında.

"İyi futbol oynadık"

İyi bir futbol oynadıklarını belirten Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Çok net pozisyon vermeden 3. golü yedik. Hem kazanıp hem kaybedebilirdik. Çok iyi bir maç oldu. Galatasaray'ın ve Türk futbolunun övgüyü hak ettiğini söylemek gerekiyor. Kazansaydık çok iyi olurdu ama kaybetmedik. Son maçta kazanırsak gruptan çıkıyoruz. İyi futbol oynadık.

"Davinson'un olmaması planlarımızı değiştirdi"

Davinson Sanchez'in eksikliğinden bahseden Okan Buruk, şunları dedi:

Çok önemli bir eksik vardı, Davinson Sanchez. Çok değerliydi. Davinson'un olmaması planlarımızı değiştirdi. Kaan'la başladım, çünkü geriden pasla başlamak istedim. Davinson'un olmadığı senaryo daha zor oldu. Geçiş oynayan takımlar, etkili oynuyorlar. 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz.

"Tüm faul haklarını Manchester United'dan yana kullandı"

İspanyol hakem Jose Maria Sanchez'e eleştirilerde bulunan Okan Buruk, şu sözleri sarf etti:

Çok farklı bir puanda olabilirdik, bu maça çok daha başka bir puanla çıkabilirdik. Penaltı pozisyonu vardı, onu göremedim. Gol olan ofsayt pozisyonu... Bayern maçındaki ofsayt pozisyonu çok küçük... Çizgi de çizilmedi, ne olduğunu göremedik. Hakem performansı da deplasman takımı için muhteşemdi. Tüm faul haklarını Manchester United'dan yana kullandı. Bu da bizim için yüzde 5-10 da olsa hakem rakibin yanında kararlar verdi. Bu da önemli rol oynadı. Baskılarımız, öndeki oyunumuz, girdiğimiz pozisyonlar, bu seviye bir takıma karşı, Premier Lig takımına karşı olumlu.

"Parken Stadyumu bizim için önemli, değerli"

Kopenhag'la oynanacak son maç hakkında konuşan Buruk, şu değerlendirmeyi yaptı:

Parken Stadyumu bizim için önemli, değerli. UEFA Kupası'nı kaldırdık orada. Hedefimiz gruptan çıkmak. İçeride oynadığımız 3 maçta taraftar bizle atak yaptı, savunma yaptı. Üzgünüm, onlara burada galibiyet tattıramadık. Oyun, pozisyon, gol olarak da futbol ziyafeti verdik taraftarımıza. Kazanarak göndermek isterdik. Bizi inanılmaz destekledi taraftarlarımız. Hem ligde hem Avrupa'da daha da iyisini yapabileceğiz inşallah.

"Günün sonunda beraberlik de önemliydi"

Beraberliğin önemli olduğunu belirten Buruk, şu açıklamayı yaptı:

Kerem, vuruşları iyi olan bir oyuncu. Hakim'in kalitesi ortada. Oyuncuları bazen çok baskı altına alıyoruz. Sosyal medyaya bakan oyuncular daha farklı tepki veriyoruz. En güzeli sosyal medyayı dinlememeleri. Çok özel oyuncularımız var. Galatasaray forması için hepsi inanılmaz mücadele sergiliyorlar. Hakim ve Zaha ofansif kanat oyuncuları ama sürekli savunmaya yardım ettiler. Kerem inanılmaz bir gol attı. Belki bir tane daha atabilirdi. Son pasları atsaydık daha fazla gol olabilirdi. Günün sonunda beraberlik de önemliydi.

"Kendi kaderimizi kendimizin belirleyeceğini düşüyoruz"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında da konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk şunları söyledi:

"Kazanmak için sahaya çıktık. Muhteşem bir taraftar vardı. Her zamanki gibi muhteşem bir gösteri ile başladılar. Maçın başına iyi başladık. Gol yiyene kadar iyi olan taraftık. İlk pozisyon gol oldu. İki tane muhteşem gol attılar. 2-1 yaptık. Oyunun kontrolü genel olarak bizdeydi. Gol bulabileceğimizi hep düşündüm. 3-1 sonrası biraz aşağıya düştük. 3-2 sonrası tekrar oyuna girdik. 3-3 sonrası gol atma şansımız vardı. Son bölümde de gol yiyip maçı da kaybedebilirdik. Son bölüm Rus ruletine döndü. Kaybetmemek önemli. 3-1’den geri dönmek önemli. Günün sonunda Manchester’ın üstünde bitirdik. Son maça bıraktık. Her türlü son maça kalacaktı. Berabere kalarak son maça kaldık. Kendi kaderimizi kendimizin belirleyeceğini düşüyoruz. İnşallah iyi bitiriş olur"

"Ndombele’nin çok kötü oynadığını düşünmüyorum"

Mücadeleye 11’de başlayan Fransız futbolcu Tanguy Ndombele hakkında sorulana soruya Buruk şöyle dedi:

"Tercih olarak Victor stoperde, Kaan orta sahada düşündüğümüz senaryolardan biriydi. Diğeri de Kaan arkada, Ndombele orta sahadaydı. Onlara fiziksel olarak cevap verebilecek bir oyuncu seçmek istedik. Kaan, Victor’a göre daha hazır bir oyuncu. Kaan geriden oyun kurmada bizim için önemli. Maç sonunda yüzde 58 topa sahip oynama ile oynadık. Ndombele’nin çok kötü oynadığını düşünmüyorum. Oyun içerisinde görevini yaptı. Takım gerideyken hangi oyuncu çıkarsa çıksın ses çıkıyor. Ben de alkışla desteklemeye çalıştım. Ben oyuncularımın hepsinden memnunum. Hepsine teşekkür ediyorum"

Son 16 Turu’na kalmak istediklerini ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Hem Türk futbolunu hem Galatasaray’ı hem bu muhteşem atmosferi ve oyunu gösterdik. Türk futbolun nerede olduğunu göstermiş olduk" açıklamasında bulundu.

"Nelsson’a güveniyoruz"

Davinson Sanchez’in yokluğunda 11’de görev almayan Victor Nelsson’u 4. stoper olarak düşünüp düşünmediğinin sorusuna Buruk, "4. olarak değil, maçın hikayesi olarak öyle düşündüm. Kaan ile geriden oyun kurmanın önemli olduğunu düşündüm. Maçla ilgili verdiğim bir karardı. Nelsson’a güveniyoruz. Yine onu oynatacağız. Bu maç özelinde verdiğim bir karardı" dedi.

"Oyuncularımdan ve oyundan memnunum"

Oyundan çok memnum olduğunu belirten Buruk şu ifadeleri kullandı:

"Davinson bizim için kilit bir oyuncuydu. Davinson’un olmadığı bir senaryoda bence oyun olarak iyi oynadık. Maçın genelinde oyuna hükmeden taraftık. Premier lig takımına karşı bu üstünlüğü kurabilmek önemliydi. Oyuncularımdan ve oyundan memnunum. Biz Türkiye Ligi’nde oynuyoruz. Manchester United, Premier Lig’de oynuyor. Onların fiziksel olarak zor maç oynama sayısı fazla. Onları daha yukarı çıkarıyor. Türkiye Ligi’nde neredeyse 45 dakika top oyunda kalıyor. Premier Lig’de 60 dakika oyunda kalıyor. Türk Ligi’nden çıkıp onlara karşı oynamak da bizim için önemli"

"Bayern Münih maçında bu görüntü olmamasına rağmen gol verildi"

Otomatik ofsayt sistemi hakkında da konuşan sarı-kırmızıların teknik direktörü şu cümleleri kurdu: