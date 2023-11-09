Okan Buruk: Şu an çok farklı bir puanda olabilirdik Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1 kaybedilen Bayern Münih maçının ardından "Şu an çok farklı bir puanda olabilirdik. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek gruptan çıkmış halde konuşabiliyordum şu anda"

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4’üncü hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih’e 2-1 mağlup oldu.

Bayern Münih’in gollerini 80 ve 86’ncı dakikalarda Harry Kane kaydetti.

Sarı-kırmızılı takımın tek golü 90+3'üncü dakikada Cedric Bakambu'dan geldi.

Mücadelenin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"Konumuzu direkt olarak hakeme bağlamak istemiyorum"

Buruk, sözlerine şu şekilde başladı:

Burada konumuzu direkt olarak hakeme bağlamak istemiyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum Bayern Münih'e karşı oynayabileceğimiz oyunu oynadık. Davies'e ikinci yarı gösterilmeyen bir sarı kart var. 10 kişi kalsalar farklı olabilirdi. Yediğimiz ilk gol öncesi Barış'ın ayağına bir basma var.

"Hedefimiz gruptan çıkmak"

Hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu belirten Buruk, şunları dedi:

İlk maça göre rakibimize daha fazla pozisyon verdik. Makineleşmiş bir takımla oynadık. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Hedefimiz gruptan çıkmak. Burada 1 puan alsaydık bizim için iyi olabilirdi. Son dakikalarda bir tepki verdik ama maçı çeviremedik.

"Icardi rahat hissetmediği için çıkmak zorunda kaldı"

Mauro Icardi'nin son durumu hakkında konuşan Okan Buruk, şu sözleri sarf etti:

Icardi'nin adalesi tuttu ve rahat hissetmediği için çıkmak zorunda kaldı. Angelino yorulduğu için çıkmak zorunda kaldı. Hakim ile ilgili sürece dikkat ediyoruz. Şu an çok önemli bir sakatlığımız yok.

"Şu an çok farklı bir puanda olabilirdik"

Okan Buruk, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Şu an çok farklı bir puanda olabilirdik. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek gruptan çıkmış halde konuşabiliyordum şu anda. Ancak oyun olarak iyi noktadayız. Ligde de Avrupa'da iyi gittiğimizi düşünüyorum. Bundan sonraki hedefimiz kalan iki maçımızı da kazanmak.

"Taraftarlarımız bugün harika bir destek verdi bize"

Tribünde yer alan sarı-kırmızılı taraftarlar hakkında ise Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Taraftarlarımız bugün harika bir destek verdi bize. Onlara buradan puan alarak teşekkür etmek isterdik ama olmadı. Bizi sanki İstanbul'da gibi hissettirdikleri dakikalar oldu.

"Maçın içinde kırılma anları vardı"

Basın toplantısında da açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk şöyle dedi:

“Çok organize bir takım, çok otomatikleşmiş bir takım. Bugün ilk maça göre daha ideal bir 11 ile sahadaydılar. Özellikle Neuer’in oynaması, geriden oyun kurmada işlerini daha da kolaylaştırdı. Maçın büyük bir bölümünde başa baş oynadık. Rakibe pozisyonlar verdik. Biz de pozisyonlara girdik. Öne de geçebilirdik, geriye de düşebilirdik. Maçın içerisinde kırılma anları vardı. Bizim için en neti Davies ikinci sarı karttan kırmızı kartı görseydi, çünkü hakemin faulü verdikten sonra ikinci sarı kartı göstererek kırmızı kartı göstermesi gerekirdi. İlk yarıda daha basit bir pozisyonda Abdülkerim’e sarı kart çıkartmıştı. Golden önce yine Barış’a yapılan faul var. Devamında Davinson’un topa dokunuşu var. İlk defa Şampiyonlar Ligi’ne çıkan bir hakemdi. Hatalar yapması normal. Genel olarak biz oyun içerisinde istediklerimizi yapmaya çalıştık. Sayılmayan bir golümüz oldu. Öne de geçebilirdik, maçı da kazanabilirdik. Rakibimizin daha da büyüteceği bir skor da olabilirdi. Oyuncularımın iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Bu tür takımlara karşı oynamak çok zordur. Oyuncularım en iyisini yapmaya çalıştı. Rakibimizi galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Oyuncularıma da teşekkür ediyorum”

"Oyuncularımın genel performansı iyiydi"

Bitiricilik konusunda sorulan soruya Buruk şunları söyledi:

“Tabii ki girdiğimiz pozisyonları gole çevirebilecek kalitede oyuncularımız var. Bazen yanlış seçimler yaptılar. Gol attıkça oyuncularda öz güven yerine geliyor. Bundan sonraki maçlarda daha iyisini yapabileceklerini düşünüyorum. Önemli olan bu pozisyonlara girmek. Daha önemlisi Bayern Münih gibi bir takıma karşı iki maçta bu kadar net pozisyonlara girebiliyorsanız bunları atmak zorundasınız. Atamıyorsanız maç kaybediyorsunuz. Oyuncularımın genel performansı, öndeki oyunumuz, üreticiliğimiz, genelde iyiydi. O yüzden ben oyuncularımın performansından memnunum”

“Bizim için çok fazla bir şey değişmedi”

Gruptaki durumlarını da değerlendiren sarı-kırmızılıların teknik direktörü, “Bundan sonraki maçlarda Manchester United’ı ve Kopenhag’ı yenmek için sahaya çıkacaktık. Yine aynı şekilde çıkacağız. Kendi sahamızda oynayacağımız Manchester United maçı, deplasmanda oynayacağımız Kopenhag maçı, ikisini de kazanmak için sahaya çıkacağız. Bizim için çok fazla bir şey değişmedi” ifadelerini kullandı.

“Faulü veriyorsa ikinci sarı karttan kırmızı kart vermesi gerekirdi”

Maçım hakemi için de konuşan Okan Buruk, “Faulü veriyorsa ikinci sarı karttan kırmızı kart vermesi gerekirdi. Maç tamamen değişebilirdi. Gol öncesi de bir hata yaptı. Hakemin iki tane büyük skoru etkileyecek hata yaptığını düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.