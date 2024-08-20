Okan Buruk'tan VAR kayıtları açıklaması Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys'la oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı öncesinde konuştu. Buruk, VAR kayıtlarının daha profesyonel olması gerektiğini ifade ederken "TFF'ye teslim olmak gerekiyor" dedi.

Haber Merkezi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 21 Ağustos Çarşamba akşamı İsviçre'nin Young Boys takımına konuk olacak.

Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak.

Bu kritik müsabaka öncesinde ise Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BU TÜR MAÇLARDA FAVORİ OLMAZ"

Okan Buruk, sözlerine şöyle başladı:

Bu tür maçlarda favori olmaz. 4 sene üst üste liginde şampiyon olmuş bir takım, kadro ve fizik olarak çok iyi bir takım. Bu zemine de alışıklar. Bizim açımızdan ise her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Bu tecrübeyi yaşamış oyuncularımız var ama çok dikkatli olmamız gerekiyor. Geçen sene Molde maçına da iyi başlamamıştık. Bizim genel olarak alışkanlığımız her maça kolay olarak bakmamız. Ancak bu işin şakası yok, maçı ciddiye almalıyız. Aynı mücadeleyi ve isteği sahada göstermemiz gerekiyor.

"MAÇA KADAR DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Barış Alper'in son durumunu değerlendiren Buruk, şöyle konuştu:

Barış dün idmana çıkamadı, sabah da kendini kötü hissedince bugün dinlensin yarın bakalım dedik. Maça kadar değerlendireceğiz, kendini iyi hissederse yarın bir antrenman yaptırıp maçta düşünebiliriz onu da.

"İNŞALLAH ÜLKEMİZİ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TEMSİL EDEN BİR TAKIMIMIZ OLUR"

Okan Buruk, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

İnşallah ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden bir takımımız olur. Hem ekibime hem de oyuncularıma güveniyorum. Aynı seviyede oynamaya çalışacağız.

"YÜZDE 100 HAZIRIZ"

Yüzde 100 hazır olduklarını ifade eden Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Bizim bir talebimiz olmadı ama arada bir lig maçı olmaması tabii ki bizim daha çok dinlenmemizi sağlayacak. Diğer türlü daha çok zorlanacağımızı düşünüyordum. Sezon başı, henüz yüzde 100 değiliz ama o kafadayız. Mental olarak maça hazırsanız, yüzde 80'ken bile 100 ile oynamaya çalışıyorsanız bu değerlidir. 6 haftalık süreç hazırlanmak için çok ideal. Yüzde 100 hazırız.

"İLK 11 İLE İLGİLİ KARARIMIZI VERMEDİK"

İlk 11 hakkında kararını vermediğini ifade eden Okan Buruk, şu sözleri sarf etti:

İlk 11 ile ilgili kararımızı vermedik. Herkesin performansını gördükten sonra karar vereceğiz. Barış şu an uçakta, göreceğiz. Hem Kaan'ın hem Davinson'un olmaması dezavantaj ama çok önemli oyuncularımız var. Farklı mevkilerde oynayabilen oyuncularımız var, Berkan bunu hep gösterdi. Eksiklerimiz olsa da sonuçta sahaya 11 kişi çıkacağız. Bunlara takılmadan yarınki kadromuza odaklanacağız.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİRMEK İLK HEDEFİMİZ"

İlk hedeflerinin Şampiyonlar Ligi olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, şunları dedi:

Şampiyonlar Ligi'ne girmek ilk hedefimiz. Oraya girdikten sonra bir hedef belirleyebiliriz, orayla ilgili hedef söylemek şu an doğru olmaz. Önemli rakiplerle oynuyoruz. Rakibimiz daha motive çıkacak muhtemelen maça bize göre.

"İSVİÇRE ŞANSSIZ BİR ŞEKİLDE ELENDİ"

İsviçre futbolu hakkında konuşan Okan Buruk, şu değerlendirmeyi yaptı:

İsviçre, EURO 2024'te çok şanssız bir şekilde elendi. Türkiye de aynı şekilde, Hollanda maçı daha farklı bitebilirdi. Takımlar olarak da Lugano'yu seyrettik Fenerbahçe'ye karşı iyi bir oynadılar, burada Beşiktaş ile oynayacaklar yine. Türkiye'de bütçelere bakınca çok fark arada ama oyun olarak baktığımızda bir şekilde bu oyunu kapatabiliyorlar. Bugün gelirken her yerde sahalar gördük, bizden üstün oldukları yerler var. Çocukların oynayabileceği yerler. Bizim çocuklarımızın oynayabileceği bir yer yok. İstanbul'da ya halı sahalarda ya da sitelerde oynuyor çocuklar, biz şanslıydık sokakta oynuyorduk.

"DAHA PROFESYONEL OLMASINI BEKLİYORUZ"

Okan Buruk, sözlerini ise şu şekilde noktaladı: