Okan Buruk'tan Bodo/Glimt değerlendirmesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, 22 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te evinde Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi'nde sarı-kırmızılılar, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle aldığı 3 puanla 21. sırada yer alıyor.

Norveç temsilcisi ise 2 beraberlik sonucunda topladığı 2 puanla 24. sırada bulunuyor.

Bu kritik müsabaka öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

"TARAFTARIMIZI YİNE MAÇA BEKLİYORUZ"

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

Frankfurt'ta istediğimiz sonucu alamadık ama Liverpool maçıyla birlikte bu şampiyonada ne kadar istekli olduğumuzu gösterdik. Yine aynı konsantrasyonla sahada olacağız ve 6 puana gelmek istiyoruz. Çok başarılı bir takımla oynayacağız. İyi hazırlanmamız, maçı iyi yaşamamız gerekiyor. Taraftarlarımızı yine maça bekliyoruz.