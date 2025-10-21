Okan Buruk'tan Bodo/Glimt değerlendirmesi

- Galatasaray, 22 Ekim'de Bodo/Glimt ile evinde karşılaşacak.
- Galatasaray grupta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 3 puanda, Bodo/Glimt ise 2 beraberlikle 2 puanda yer alıyor.
- Okan Buruk, maç öncesi basın toplantısı yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, 22 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te evinde Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek.
Şampiyonlar Ligi'nde sarı-kırmızılılar, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle aldığı 3 puanla 21. sırada yer alıyor.
Norveç temsilcisi ise 2 beraberlik sonucunda topladığı 2 puanla 24. sırada bulunuyor.
Bu kritik müsabaka öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
"TARAFTARIMIZI YİNE MAÇA BEKLİYORUZ"
Buruk, sözlerine şöyle başladı:
Frankfurt'ta istediğimiz sonucu alamadık ama Liverpool maçıyla birlikte bu şampiyonada ne kadar istekli olduğumuzu gösterdik. Yine aynı konsantrasyonla sahada olacağız ve 6 puana gelmek istiyoruz. Çok başarılı bir takımla oynayacağız. İyi hazırlanmamız, maçı iyi yaşamamız gerekiyor. Taraftarlarımızı yine maça bekliyoruz.