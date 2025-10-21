Abone ol: Google News

Okan Buruk'tan Bodo/Glimt değerlendirmesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bodo/Glimt maçı öncesinde açıklamalarda bulunuyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 21.10.2025 16:00
Okan Buruk'tan Bodo/Glimt değerlendirmesi
  • Galatasaray, 22 Ekim'de Bodo/Glimt ile evinde karşılaşacak.
  • Galatasaray grupta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 3 puanda, Bodo/Glimt ise 2 beraberlikle 2 puanda yer alıyor.
  • Okan Buruk, maç öncesi basın toplantısı yaptı.

SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, 22 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te evinde Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi'nde sarı-kırmızılılar, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle aldığı 3 puanla 21. sırada yer alıyor.

Norveç temsilcisi ise 2 beraberlik sonucunda topladığı 2 puanla 24. sırada bulunuyor.

Bu kritik müsabaka öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

"TARAFTARIMIZI YİNE MAÇA BEKLİYORUZ"

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

Frankfurt'ta istediğimiz sonucu alamadık ama Liverpool maçıyla birlikte bu şampiyonada ne kadar istekli olduğumuzu gösterdik. Yine aynı konsantrasyonla sahada olacağız ve 6 puana gelmek istiyoruz. Çok başarılı bir takımla oynayacağız. İyi hazırlanmamız, maçı iyi yaşamamız gerekiyor. Taraftarlarımızı yine maça bekliyoruz.

Eshspor Haberleri