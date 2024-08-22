Okan Buruk: Rövanşa Azeri hakem verilsin ödeşelim Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys maçı sonrasında "Kardeş ülkeye Alman hakem atanmış. İnşallah rövanş maçına Azeri hakem atarlar. Eşitlemiş oluruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Young Boys'a 3-2 mağlup oldu.

İsviçre ekibinin gollerini 3'üncü ve 45+4'üncü dakikalarda Joel Monteiro ile 86'ncı dakikada Filip Ugrinic penaltıdan kaydetti.

Sarı-kırmızılı takımın golleri ise 67'nci ve 72'nci dakikalarda Michy Batshuayi'nin attığı gol oldu.

Müsabakanın ardından ise cezası nedeniyle müsabakayı tribünden takip eden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

"DAHA İYİSİNİ YAPMALIYIZ"

Buruk, sözlerine şu şekilde başladı:

Erken bir gol yedik. Oyunu kurarken hata yaptık, açık yakalandık. Sol bekimiz hücumu düşünüyorduk. Kötü bir golle başladık. Moralsiz başlamış olduk. Sonrasında pozisyonlar vardı, 1-1 olabilirdi ama devre sonunda 2-0 oldu. İkinci yarıya Ziyech'le başladık, bloklar arasına iyi bir ayak koymak istedik. Devamında da Batshuayi hamlesi ve 2 gol bulduk. İkinci yarıda daha iyi olan bizdik. İkinci maç için bu bize ümit verdik. Biz kendi kalitemizi ortaya koyunca rahatça pozisyonlara girdik. Bugün özelinde yaptığımız hatalar, yediğimiz goller... Daha iyisini yapmalıyız savunma anlamında. Daha iyi savunma yaptığımızda daha iyi bir ikinci maç bizi bekliyor.

"İNŞALLAH RÖVANŞ MAÇINA AZERİ HAKEM ATARLAR"

Maçın hakemiyle ilgili eleştirilerde bulunan Okan Buruk, şöyle konuştu:

Ben tribündeydim cezamdan ötürü, tribünden seyrederken hakemin oyunu yönetmesi beni rahatsız etti. Hep oyunu durdurdu. Gereksiz kartlar gösterdi. 1 kartı yazması 1 dakika sürdü. Bu seviyede çok daha fazlasını bekliyor, hayal ediyorsunuz. İsviçre'nin Alman kantonundayız, Alman hakem geliyor. Oyuncularınızla problem yaşamış bir hakem geliyor. Kötü niyet aramıyorum ama atamalarda... Bir Azeri hakemi Türk maçına atıyorlar mı? Arabayla gelmiştir buraya hakem. Kardeş ülkeye Alman hakem atanmış. İnşallah rövanş maçına Azeri hakem atarlar. Eşitlemiş oluruz.

"OYUNCULARDAN ROBOT OLARAK KOLLARINI BAĞLAYACAĞIZ"

Verilen penaltı kararına tepki gösteren Buruk, şunları dedi:

Ayağından eline geldi Abdülkerim'in. Oyunculardan bazen bir şekilde bunu bekliyorlar, kural içinde var, müdahale ederken de iki kolu kapatıp atlayacaksınız. Ayağıyla kayınca bir el otomatik açılıyor zaten. Ayağına çarpıp eline geldi. Oyuncun yapacağı bir şey yok. Kartla cezalandırması da çok ağır oldu. Oyunculardan robot olarak kollarını bağlayacağız. Onları çalıştıracağız. Buna penaltı ve ikinci sarı karttan kırmızı diyorlarsa oyuncuların kollarını bağlamak gerek herhalde.

"MUSLERA, İKİNCİ MAÇA YETİŞECEK DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Okan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

Muslera'nın bir ağrısı var, ikinci maça yetişecek diye düşünüyorum. Kaan geri dönüyor, Davinson'a bakacağız. Önümüzde 6 gün var, yetiştirmeye çalışacağız. Davinson çok değerli biri. Bugünkü maçta bunu hissettik. Oynatma imkanımız olursa düşüneceğiz. Kaan'ın dönüşü olumlu olacak. Ben taraftarımıza şunu söylemek istiyorum. Burada kaybettik ama kendi sahamızda daha iyisini yapacağız. Galatasaray, İsviçre takımlarını sever. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni ne kadar istediğini göstereceğiz.

"EKİBİMLE İLETİŞİM İÇERİSİNDEYİZ"

Ekibinden övgüyle bahseden Okan Buruk, şu sözleri sarf etti:

Benim ekibim saha içerisinde. Onlarla iletişim içerisindeyiz. Tribünden o iletişimi sürdürdük. Saha kenarındakiler gerekenleri söylediler. Çok tecrübeli oyunculara sahibiz. Oynadığımız, oynayacağımız oyunu biliyoruz. Şampiyonlar Ligi için ne gerekiyorsa onu yapacağız.

"MAÇA ŞANSSIZ BAŞLADIK"

Şanssızlık yaşadıklarını belirten Okan Buruk, şu değerlendirmeyi yaptı:

Maça şanssız başladık ama maç bittiğinde pozisyon sayısına bakınca, deplasmanda ve alışık olmadığımız bir zeminde net pozisyonlara girdik, 2 gol attık. Bundan daha iyisini yapabilecek güçteyiz. İsviçre takımlarına karşı ne kadar iyi olduğumuzu gösterdik. Tarihimizde Neuchatel zaferi var. Bir sonraki maçta nasıl başarılı olacağımıza bakacağız. Oyuncularımıza güveniyoruz. Bugün de en iyisini yapmaya çalıştılar. Aynı ümidi sürdürüyorum. İyi bir takımız. Kendi seyircimizle birlikte rövanşta daha güçlü oyunla hak ettiğimiz Şampiyonlar Ligi'ne girmek için elimizden geleni yapacağız. Şanssızlıklar vardı bugün üzerimizde.

"KÖTÜ BİR HAKEM YÖNETİMİ VARDI"

Hakem yönetiminin altını bir kez daha çizen başarılı teknik adam, şu ifadeleri kullandı: