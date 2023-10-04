Okan Buruk'tan galibiyet yorumu: Avrupa Fatihi Galatasaray Manchester United'ın sahasında 3-2'lik galibiyet alan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

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ensonhaber.com

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda Galatasaray, zorlu bir deplasman olan Manchester United ile karşı karşıya geldi.

Old Trafford'da oynanan müsabakada sarı-kırmızılılar harika bir oyun sergiledi.

Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi ile gol bulan Galatasaray, mücadeleyi 3-2'lik galibiyetle sonlandırdı.

Sarı-kırmızılılar bu skorla birlikte grupta ikinci sıraya yerleşmiş oldu. Grupta birinci sırada ise Bayern Münih yer alıyor.

"Galatasaray'ın Manchester United'a karşı deplasmanda ilk galibiyeti"

Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk duygularını paylaştı.

Buruk'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Galatasaray'ın sanırım deplasmanda Manchester United'a karşı ilk galibiyeti. Ben Başakşehir ile kazanmıştım. Oynadık, çekinmedik. Rakibimizle yakın verilere ulaştık. Manchester deplasmanında yapabileceğimizin en iyisi bu. İlk yarıda daha iyi işler yapabilirdik. Mutluyuz, gruptan çıkmak istiyoruz. Çok fazla sevinecek zaman yok, Antalyaspor maçı var. Çarşamba takım izinli, sonra lig için çalışmalara başlayacağız."

"4. golü de bulabilirdik"

"Kaan Ayhan iyi oynadı. Rakibimize pozisyonlar verdik, biz de pozisyonlara girdik. Durmadık, rakibin kalesine çok fazla gittik. Penaltıyı atsak, 4'ü de bulabilirdik. Karşımızda gerçekten çok hızlı hareket edebilen bir takım vardı. Savunma arkası koşuları çok iyi. Son dakika atağa giderken top döndü, neredeyse pozisyon veriyorduk."

"Avrupa Fatihi Galatasaray"

"Deplasmanda Manchester United'ı yendik, 4 puanla ikinciyiz. Ana mutluluğumuz bir Türk takımımın, Old Trafford'da kazanması! Bu Türk futbolu için önemli. Avrupa Fatihi Galatasaray! Adı üstünde, uzun yıllar hep bunları yaptı."

"Türk futbolu ve gruptaki sıralamamız için çok değerli"

Buruk, Old Trafford Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında da açıklamalarda bulundu.

Manchester United'ın iyi bir takım olduğuna değinen Buruk, maçın dengeli geçtiğini belirterek, "İstatistiksel olarak iki takım için de benzer sayılar çıktı. İkinci yarıyı daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Daha çok rakip kaleye gittik, pozisyona girdik. Buradan kazanarak ayrılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Manchester United gibi bir takımı burada yenmek Türk futbolu ve gruptaki sıralamamız için çok değerli." diye konuştu.

Hem yarışıp hem oyuncuları hazırladıklarını aktaran sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Bir değişime gittik. 11 yeni oyuncumuz geldi. Bir yandan onları hazırlıyoruz, bir yandan da yarışıyoruz. Bu yarışta da kazanarak yolumuza devam ediyoruz. Bu sezon hiç maç kaybetmedik. Avrupa'da bugün aldığımız galibiyet de bize önemli bir ivme kazandıracak." ifadelerini kullandı.

"Oyuncularımızı hazırlıyoruz"

Okan Buruk, yeni transferlerden Hakim Ziyech'in sakatlığı nedeniyle Manchester United'a karşı forma giymediğini anlatarak, "Hakim Ziyech, hazırladığımız oyunculardan biri. Bizim için çok önemli 2 maç oynadı. Ndombele'yi hazırlıyoruz. Tam olarak en iyi durumda değil. Birçok oyuncumuz aramıza geç katıldı. Yoğun maç temposunda yine zorlu bir maç yaptık. Oyuncularım iyi bir şekilde bu dönemi atlattı ve büyük bir mücadele ortaya koydu." şeklinde görüş belirtti.

"Belki dördüncü golü de atabilirdik"

Maçta 2 kez geri düşmelerine rağmen kazandıklarını hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Geri düştükten sonra Manchester United'ın farkı açmasından korkumuz oldu ama dizilişimizi hiç bozmadık. Maça başladığımız gibi devam ettik. İki kez beraberliği yakaladık, 1 penaltı kaçırdık. Penaltıdan sonra rakibimizin 10 kişi kalması işimizi kolaylaştırdı. 3-2 öne geçtik. Belki dördüncü golü de atabilirdik. Rakibimize de 10 kişi olmasına rağmen gol şansları da verdik. İki takım da gol atabilirdi ama maçın sonunda istediğimiz oldu." diyerek sözlerini tamamladı.