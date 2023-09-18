Okan Buruk'tan Kopenhag sözleri: Tüylerim diken diken oluyor Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Kopenhag maçı öncesinde konuştu. Sarı-kırmızılıların çalıştırıcısı, "Şampiyonlar Ligi topundaki yıldızlar bile beni heyecanlandırıyor" dedi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kopenhag ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

1991/92 sezonunda Galatasaray'da oynamaya başladım ve daha sonraki yıllarda ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde forma giydim. Galatasaray'a geldikten sonra bir antrenör olarak hayalim önce lig şampiyonluğunu kazanmaktı. Her zaman şampiyonluğu kazanacağımızı ve ertesi sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımızı hayal etmiştik.

"Tüylerim diken diken oluyor"

Şampiyonlar Ligi marşını duyduğumda tüylerim diken diken oluyor. O yıldızları görmek, topun üzerindeki yıldızları görmek. Bir antrenör olarak bile beni heyecanlandırıyor. Ve tabii ki maçların kalitesi inanılmaz yüksek. Maçlar muhteşem. Hakemler inanılmaz. Futbolcular inanılmaz. 'Şampiyonlar Ligi' dediğimizde bile aslında bu bizi heyecanlandırıyor.

"Galatasaray, Devler Ligi'ne yakışan bir marka"

Galatasaray'ın sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da çok sayıda taraftarı var. Bu açıdan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne çok yakışan bir marka.

"Sabırsızız"

Bu tutkunun yanı sıra elbette sabırsızlığımız da var. Bir şeyin hemen olsun istiyoruz. Türk futbolunda bizi zorlayan şeylerden biri de bu: Her şey çabuk olsun, hep kazanalım. Ayrıca zaferler doyasıya yaşanır, kaybettiğimizde ise hemen dip yapar.

"Her zaman kazanmaya odaklandım"