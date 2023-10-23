Okan Buruk'tan olay açıklama: Maç oynanmadan 1 puanı kabul eder mi? Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Okan Buruk, Bayern Münih maçı öncesinde sorulan "Oynamadan 1 puan almayı kabul eder misiniz?" sorusuna yanıt verdi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Hoca'nın sözlerinden öne çıkanlar...

"Bizim için motivasyon"

Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir maç. 4 puanla çıkıyoruz, puanımızı yükseltmek istiyoruz. İç saha avantajımızı kullanacağız. İyi oynamadığımızda, belki bizi hareketlendirecekler. Onlara yakışır bir şekilde oynamak istiyoruz. Kazanırsak muhteşem bir şey. Rakibin gücünü biliyoruz. Uzun yıllardır grupta kaybetmiyorlar. Bizim için de bunlar motivasyon.

"Unutulmaz bir gece olur"

Kaliteli ve tecrübeli bir takımız. Bu maçları çok oynadılar. İnşallah unutulmaz bir gece olur. Manchester United'dan sonra Bayern Münih'e karşı unutulmaz bir gece yaşarız.

"Türkiye'nin Bayern'i yeneceğimize inanması güzel"

Burada olmak bize heyecan, gururu ve mutluluk veriyor. Taraftarın yeniden heyecanlanması, bizi daha da mutlu ediyor. Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ikinci favori takımla oynuyoruz. Türkiye'nin Bayern Münih'i yenebileceğimize inanması güzel. Galatasaray hak ettiği yerde. Ve Şampiyonlar Ligi'nde iddialı şekilde devam ediyor.

Soru: Maç oynanmadan 1 puanı kabul eder misiniz?

Kura çekildiğinde favori Bayern Münih'ti. Alınacak her puan onlardan ekstra. Manchester United için de böyle. Ancak her puan bizim için ikincilik yolunda önemli olacak. Maçın içinde ne olacağı belli değil. Çıkıp, oynayıp, yüreğimizle ve taraftarın desteğiyle en iyisini yapacağız. Futbolda neler olacağı belli olmaz.

"Kazanmayı hayal ediyoruz"

Bayern Münih maçını kazanabileceğimizi hayal ediyoruz. Korkmadan sahada olmamız gerekiyor. En iyimizi ortaya çıkaracağız, inşallah her şey istediğimiz gibi gider.

"Dünyaya bunu göstermek istiyoruz"