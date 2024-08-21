Okan Buruk'tan Young Boys maçında 2 değişiklik Galatasaray, Young Boys karşısına son oynadığı Konyaspor maçının 11’inden 2 değişiklikle başladı.

İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda İsviçre takımı Young Boys ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılıların 11’inde son oynanan Konyaspor maçından 2 değişiklik yapıldı.

Bu müsabakada teknik direktör Okan Buruk; Kaan Ayhan ve Leo Dubois yerine Elias Jelert ile Derrick Köhn’ü sahaya sürdü.

OKAN BURUK VE KAAN AYHAN CEZALI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Sparta Prag maçının ardından aldığı 2 maçlık cezadan dolayı bu maçta sahadaki yerini alamadı.

Maçı tribünden takip eden 50 yaşındaki teknik adam, rövanş mücadelesinde de sahada olamayacak.

Sarı-kırmızılıların deneyimli futbolcusu Kaan Ayhan da aynı maçta gördüğü kırmızı karttan dolayı bu maçın kadrosunda yer almadı.

Öte yandan sakatlığı süren Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez de bu müsabakada kadroda bulunmadı.

ELIAS JELERT, İLK KEZ 11'DE

Galatasaray’ın Danimarka ekibi Kopenhag’dan transfer ettiği Elias Jelert, bu maçla birlikte sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir maça 11’de başladı.

21 yaşındaki futbolcu son oynanan Konyaspor maçında 84. dakikada oyuna girerek müsabakanın son bölümünde forma şansı bulmuştu.

TARAFTARLAR, İSVİÇRE'DE DE YALNIZ BIRAKMADI

Galatasaray’ın zorlu Young Boys deplasmanında sarı-kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan alanı doldurdu.

Bunun yanı sıra Young Boys tribünlerinde de Galatasaraylı taraftarların olması dikkat çekti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesi ısınmada futbolcuları tribünlere çağırarak ve tezahüratlar yaparak destekte bulundu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)