Okan Buruk'un Manchester United'ı yıkım planı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United karşılaşmasından galibiyetle ayrılmak için taktiğini yaptı. İşte detaylar...

ensonhaber.com

Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor'u 4-0 yenerek büyük bir moral depolayan Galatasaray'da şimdiki hedef Avrupa.

Manchester United'ı ağırlayacak olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk planını yaptı.

Davinson Sanchez'den sakatlığı nedeniyle mahrum olacak olan başarılı teknik adam, stoper bölgesinde Victor Nelsson'a şans verecek.

Cesur futbol

İlk maçta olduğu gibi cesur bir futbol oynatmak isteyen Buruk'un orta sahada Torreira ve Kaan gibi savaşçı isimlerle topu geri kazanma süresini kısaltmak istediği bilgisine ulaşılırken, deneyimli hoca; Kerem, Zaha ve Icardi gibi yıldızlarla da gol arayacak.

Mertens'in ise ikinci yarı taze kan olarak oyuna girmesi muhtemel gözüküyor.

Muhtemel 11: Muslera, Angelino, Abdülkerim, Nelsson, Boey, Kaan, Torreira, Zaha, Kerem, Ziyech(Mertens), Icardi