Okan Buruk'un Manchester United'ı yıkım taktiği

Süper Lig devi Galatasaray, 3 Ekim 2023 Salı günü Manchester United ile deplasmanda karşılaşacak.
Teknik direktör Okan Buruk'un önemli maç öncesinde taktiği belli oldu.
Taktik 3-4-3
Grubu en kötü 2. sırada bitirmek isteyen başarılı çalıştırıcının 3-4-3 taktiğiyle sahaya çıkması beklenirken muhtemel 11'ini şu şekilde oluşturması bekleniyor.
Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi
Stoperler tutacak, hücumcular atacak
Rakibin önemli silahı Rashford'u Davinson Sanchez'e; golcü isim Hojlund'u da Nelsson'a marke ettirecek olan Buruk, hızlı ataklarla Tete ve Kerem Aktürkoğlu yardımıyla Mauro Icardi'yi gole yaklaştırmayı düşünüyor.
Old Trafford'dan en kötü ihtimalle 1 puan almak isteyen başarılı hocanın, planının tutması halinde 3-4-3 taktiğini Bayern Münih maçında da denemesi bekleniyor.