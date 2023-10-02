Okan Buruk'un Manchester United'ı yıkım taktiği Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United karşılaşmasından galibiyetle ayrılmak için taktiğini yaptı. İşte detaylar...

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Süper Lig devi Galatasaray, 3 Ekim 2023 Salı günü Manchester United ile deplasmanda karşılaşacak.

Teknik direktör Okan Buruk'un önemli maç öncesinde taktiği belli oldu.

Taktik 3-4-3

Grubu en kötü 2. sırada bitirmek isteyen başarılı çalıştırıcının 3-4-3 taktiğiyle sahaya çıkması beklenirken muhtemel 11'ini şu şekilde oluşturması bekleniyor.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi

Stoperler tutacak, hücumcular atacak

Rakibin önemli silahı Rashford'u Davinson Sanchez'e; golcü isim Hojlund'u da Nelsson'a marke ettirecek olan Buruk, hızlı ataklarla Tete ve Kerem Aktürkoğlu yardımıyla Mauro Icardi'yi gole yaklaştırmayı düşünüyor.

Old Trafford'dan en kötü ihtimalle 1 puan almak isteyen başarılı hocanın, planının tutması halinde 3-4-3 taktiğini Bayern Münih maçında da denemesi bekleniyor.