Oyuna sonradan giren Michy Batshuayi yıldızlaştı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Young Boys’a 3-2 mağlup oldu.
İlk yarıyı 2-0 geride kapatan sarı-kırmızılılarda 66. dakikada Belçikalı golcü Michy Batshuayi, Elias Jelert’in yerine oyuna dahil oldu.
TOPLA İLK BULUŞMASINDA GOLÜ ATTI
Aynı dakikada sol taraftan kullanılan kornerde Torreira’nın ön direkte arkaya aşırdığı topa arka direkte dokunuşunu yapan Batshuayi, topla ilk buluşmasında golü bularak farkı 1’e indirdi.
BİR KEZ DAHA SAHNEYE ÇIKTI
Mücadelenin 72. Dakikasında ise Kerem Aktürkoğlu’nun kafayla indirdiği pası ceza yayından yaptığı vuruşla ağlara gönderen 30 yaşındaki golcü, skoru 2-2 yaparak takımına beraberliği getirdi.
GALATASARAY'IN BU SEZON AVRUPA'DAKİ İLK GOLLERİNİ ATTI
Ancak 85. Dakikada penaltıdan golü bulan İsviçre ekibi Young Boys karşılaşmayı 3-2 önde bitirdi.
Michy Batshuayi, Galatasaray’ın bu sezon Avrupa kupalarında ilk gollerini atmış oldu.
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