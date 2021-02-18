- Haberler
- Şampiyonlar Ligi Haberleri
- Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi
Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi
Liverpool formasıyla ilk Şampiyonlar Ligi maçına Leipzig karşısında çıkan Ozan Kabak, gösterdiği performansla haftanın 11'ine girmeyi başardı.
- Haber Merkezi
- 18.02.2021 - 17:28
- Güncelleme : 18.02.2021 - 17:33
Liverpool forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, Leicester City maçının ardından Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Leipzig karşılaşmasına da ilk 11'de başlamıştı.
İyi bir performans gösteren 20 yaşındaki oyuncu, 7 puan toplayarak haftanın 11'ine seçildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi hesabından paylaşılan 11'de şu isimler yer aldı:
Alisson, Robertson, Ozan Kabak, Alexander-Arnold, Dahoud, Suso, Mane, Salah, Chiesa, Mbappe, Haaland.
"PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"
Ozan hakkında konuşan Liverpool menajeri Jürgen Klopp, "Schalke 04'te uzun zaman geçirdikten sonra takımda yeniydi ama duruşu iyiydi. Performansından çok memnunum." ifadelerini kullanmıştı.