PAOK, Benfica'yı da eledi

Beşiktaş'ı eleyen PAOK, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşılaştığı Benfica'yı da 2-1 yenerek play-off'a yükseldi.

PAOK'un Şampiyonlar Ligi'ndeki yükselişi devam ediyor...

Temsilcimiz Beşiktaş'ı 3-1 yenerek 3. ön eleme turuna yükselen Yunan ekibi, Benfica ile eşleşmişti.

Portekiz takımını da yenen (2-1) PAOK, adını play-off'a yazdırdı.

80 MİLYON EURO HARCAYAN BENFİCA ELENDİ

Jorge Jesus'u takımın başına getiren Benfica, yaklaşık 80 milyon euro harcayıp Nunez, Vertonghen, Everton, Waldschmidt, Pedrinho gibi isimleri kadrosuna katmış ve sezona iddialı girmişti. Ancak rakibi karşısında varlık gösteremeyen Portekizliler, Devler Ligi'ne erken veda etti.

Beşiktaş maçında da etkili oynayan ve ilk golün pasını veren Dimitris Giannoulis, Benfica maçında da 1 gol - 1 asist ile oynadı.

Market değeri 4.5 milyon euro olan 1995 doğumlu sol kanat oyuncusunun adı Fenerbahçe ile de anılmıştı. Sırp oyuncu Andrıja Zivkovic, eski takımı Benfica'ya karşı PAOK'un 2. golünü attı.