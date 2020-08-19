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PAOK-Beşiktaş maçının hakemi
Beşiktaş'ın PAOK ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçını, İtalyan hakem Daniele Doveri'nin yöneteceği açıklandı.
- Haber Merkezi
- 19.08.2020 - 13:19
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 25 Ağustos Salı günü deplasmanda PAOK ile karşı karşıya gelecek.
UEFA, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı yönetecek hakemi açıkladı.
DOVERİ YÖNETECEK
Kritik karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Doveri'nin düdük çalacağı belirtildi.