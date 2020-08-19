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    PAOK-Beşiktaş maçının hakemi

    Beşiktaş'ın PAOK ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçını, İtalyan hakem Daniele Doveri'nin yöneteceği açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2020 - 13:19
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    PAOK-Beşiktaş maçının hakemi

    Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 25 Ağustos Salı günü deplasmanda PAOK ile karşı karşıya gelecek.

    UEFA, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı yönetecek hakemi açıkladı.

    DOVERİ YÖNETECEK

    Kritik karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Doveri'nin düdük çalacağı belirtildi.

    PAOK-Beşiktaş maçının hakemi #1

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