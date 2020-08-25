PAOK-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, tek maç usulü oynanacak 2. ön eleme turu karşılaşmasında deplasmanda PAOK ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, yeni sezonun ilk maçına bu akşam çıkıyor...

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz, 2. ön eleme turu maçında Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşılaşacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada siyah-beyazlılar, Selanik'te tur arayacak.

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Toumba Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Seyircisiz oynanacak mücadele, Kanal D'den yayınlanacak.

İki takım arasındaki maçta İtalyan hakem Daniele Doveri görev yapacak. Doveri'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Matteo Passeri ile Dario Cecconi gerçekleştirecek. Gianpaolo Calvarese ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.

BEŞİKTAŞ'TAN DENİZ GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

Öte yandan Twitter hesabından bir video paylaşan Kartal, maç öncesi Yunan ekibine göndermede bulundu.

MUHTEMEL 11'LER

PAOK

Paschalakis

Rodrigo

Ingason

Crespo

Varela

Giannoulis

Esiti

Schwab

El Kaddouri

Akpom

Swiderski

BEŞİKTAŞ

Ersin

Lens

Vida

Welinton

N'Sakala

Necip

Atiba

Mensah

Boyd

N'Koudou

Larin