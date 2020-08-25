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PAOK-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 25.08.2020 - 08:39
Beşiktaş, yeni sezonun ilk maçına bu akşam çıkıyor...
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz, 2. ön eleme turu maçında Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşılaşacak.
Koronavirüs salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada siyah-beyazlılar, Selanik'te tur arayacak.
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Toumba Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Seyircisiz oynanacak mücadele, Kanal D'den yayınlanacak.
İki takım arasındaki maçta İtalyan hakem Daniele Doveri görev yapacak. Doveri'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Matteo Passeri ile Dario Cecconi gerçekleştirecek. Gianpaolo Calvarese ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.
BEŞİKTAŞ'TAN DENİZ GÖNDERMELİ PAYLAŞIM
Öte yandan Twitter hesabından bir video paylaşan Kartal, maç öncesi Yunan ekibine göndermede bulundu.
MUHTEMEL 11'LER
PAOK
Paschalakis
Rodrigo
Ingason
Crespo
Varela
Giannoulis
Esiti
Schwab
El Kaddouri
Akpom
Swiderski
BEŞİKTAŞ
Ersin
Lens
Vida
Welinton
N'Sakala
Necip
Atiba
Mensah
Boyd
N'Koudou
Larin