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    PAOK-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    PAOK-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, tek maç usulü oynanacak 2. ön eleme turu karşılaşmasında deplasmanda PAOK ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2020 - 08:39
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    PAOK-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş, yeni sezonun ilk maçına bu akşam çıkıyor...

    Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz, 2. ön eleme turu maçında Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşılaşacak.

    Koronavirüs salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada siyah-beyazlılar, Selanik'te tur arayacak.

    SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Toumba Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Seyircisiz oynanacak mücadele, Kanal D'den yayınlanacak.

    İki takım arasındaki maçta İtalyan hakem Daniele Doveri görev yapacak. Doveri'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Matteo Passeri ile Dario Cecconi gerçekleştirecek. Gianpaolo Calvarese ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.

    BEŞİKTAŞ'TAN DENİZ GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

    Öte yandan Twitter hesabından bir video paylaşan Kartal, maç öncesi Yunan ekibine göndermede bulundu.

    PAOK-Beşiktaş maçının muhtemel 11 leri #1

    MUHTEMEL 11'LER

    PAOK
    Paschalakis
    Rodrigo
    Ingason
    Crespo
    Varela
    Giannoulis
    Esiti
    Schwab
    El Kaddouri
    Akpom
    Swiderski

    BEŞİKTAŞ
    Ersin
    Lens
    Vida
    Welinton
    N'Sakala
    Necip
    Atiba
    Mensah
    Boyd
    N'Koudou
    Larin

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