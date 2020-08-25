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    PAOK kulübünden Beşiktaş'a mesaj

    PAOK kulübünden Beşiktaş'a mesaj

    Yarın oynanacak Beşiktaş-PAOK Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde PAOK kulübü, Beşitaş takımına sürpriz hazırladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2020 - 02:17
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    PAOK kulübünden Beşiktaş'a mesaj

    UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda, Beşiktaş deplasmanda PAOK ile karşılaşacak.

    Karşılaşma öncesinde PAOK kulübünden, Beşikaş'a bir jest geldi.

    Yunan ekibi, karşılaşmanın yapılacağı Toumba Stadı'nda Beşiktaş'ın soyunma odasındaki taktik tahtasına Türkçe olarak, "Siz bizim siyah-beyaz kardeşlerimizsiniz." yazdı.

    PAOK kulübünden Beşiktaş a mesaj #1

     

    BU SICAK KARŞILAMA İÇİN TEŞEKKÜRLER"

    Beşiktaş Kulübü de bu anlamlı mesajı sosyal medya hesabından "Bu sıcak karşılama için teşekkürler" notuyla paylaşarak, PAOK takımına teşekkür etti.

    PAOK kulübünden Beşiktaş a mesaj #2

     

    DAHA ÖNCE TAHRİK ETMİŞLERDİ

    Son dönemde Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan gerginlik nedeniyle  daha da önem kazanan karşılaşma öncesi Yunan ekibinden, provoke edici bir hamle gelmişti.

    Yeni sezon formalarını tanıtan PAOK Kulübü'nün, ürünlerin iç kısmına Hellenismos (Helenizm), Hagia Sophia (Ayasofya), Mülteci, Mikra Asia (Küçük Asya/Anadolu) Pontos (Pontus) ve Konstantinopolis (İstanbul) gibi tahrik edici kelimeler yazdırdığı görülmüştü.

    Takımdaki oyunculara bir mektup yazan PAOK Başkanı Ivan Savvidis, "Politika başka, futbol başka. Ancak Beşiktaş maçında şunu hatırlamalısınız; PAOK, tüm Yunanistan'ı temsil ediyor. Yaşadığımız günlerdeki gelişmeler de bu maçın önemini artırıyor." ifadelerini kullanmıştı.

    PAOK kulübünden Beşiktaş a mesaj #3


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