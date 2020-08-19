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    PAOK'un formasındaki tahrik edici kelimeler

    PAOK'un formasındaki tahrik edici kelimeler

    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PAOK, yeni sezon formalarına İstanbul, Mülteci, Ayosofya, Pontus, Anadolu gibi tahrik edici kelimeler yazdırdı.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2020 - 16:10
    • Güncelleme : 19.08.2020 - 16:10
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    PAOK'un formasındaki tahrik edici kelimeler

    Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş, 25 Ağustos Salı günü ikinci ön eleme turu maçında deplasmanda PAOK ile karşı karşıya gelecek.

    Son dönemde Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan gerginlik nedeniyle  daha da önem kazanan karşılaşma öncesi Yunan ekibinden, provoke edici bir hamle geldi.

    PROVOKE EDİCİ KELİMELER YAZIYOR

    Yeni sezon formalarını tanıtan PAOK Kulübü'nün, ürünlerin iç kısmına Hellenismos (Helenizm), Hagia Sophia (Ayasofya), Mülteci, Mikra Asia (Küçük Asya/Anadolu) Pontos (Pontus) ve Konstantinopolis (İstanbul) gibi tahrik edici kelimeler yazdırdığı görüldü.

    PAOK un formasındaki tahrik edici kelimeler #1

    Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde takımdaki oyunculara bir mektup yazan PAOK Başkanı Ivan Savvidis, "Politika başka, futbol başka. Ancak Beşiktaş maçında şunu hatırlamalısınız; PAOK, tüm Yunanistan'ı temsil ediyor. Yaşadığımız günlerdeki gelişmeler de bu maçın önemini artırıyor." ifadelerini kullanmıştı.

    PAOK un formasındaki tahrik edici kelimeler #2

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