PAOK'un formasındaki tahrik edici kelimeler

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PAOK, yeni sezon formalarına İstanbul, Mülteci, Ayosofya, Pontus, Anadolu gibi tahrik edici kelimeler yazdırdı.

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş, 25 Ağustos Salı günü ikinci ön eleme turu maçında deplasmanda PAOK ile karşı karşıya gelecek.

Son dönemde Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan gerginlik nedeniyle daha da önem kazanan karşılaşma öncesi Yunan ekibinden, provoke edici bir hamle geldi.

PROVOKE EDİCİ KELİMELER YAZIYOR

Yeni sezon formalarını tanıtan PAOK Kulübü'nün, ürünlerin iç kısmına Hellenismos (Helenizm), Hagia Sophia (Ayasofya), Mülteci, Mikra Asia (Küçük Asya/Anadolu) Pontos (Pontus) ve Konstantinopolis (İstanbul) gibi tahrik edici kelimeler yazdırdığı görüldü.

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde takımdaki oyunculara bir mektup yazan PAOK Başkanı Ivan Savvidis, "Politika başka, futbol başka. Ancak Beşiktaş maçında şunu hatırlamalısınız; PAOK, tüm Yunanistan'ı temsil ediyor. Yaşadığımız günlerdeki gelişmeler de bu maçın önemini artırıyor." ifadelerini kullanmıştı.