Paris Saint-Germain ile Borussia Dortmund yarı final biletini kaptı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı saf dışı bırakan Paris Saint-Germain ile Atletico Madrid'i eleyen Borussia Dortmund yarı finale çıktı.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'ne iki çeyrek final rövanş mücadelesiyle devam edildi.

İspanyol ekibi Barcelona, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'i sahasında ağırladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 12. dakikada Raphinha ve 40. dakikada Ousmane Dembele'nin karşılıklı golleriyle 1-1 berabere tamamlanırken Barcelona'nın Uruguaylı savunma oyuncusu Ronald Araujo, 29. dakikada kırmızı kart gördü.

İkinci yarının 54. dakikasında Vitinha, 61 ve 89. dakikalarda da Kylian Mbappe'nin attığı gollerle rakibine 4-1 üstünlük sağlayan Paris Saint-Germain tur biletini alan taraf oldu.

Gol düellosunu Dortmund kazandı

Gecenin diğer rövanş mücadelesinde ise ilk maçı 2-1 kazanan İspanya temsilcisi Atletico Madrid, Almanya'nın Borussia Dortmund takımına konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 34. dakikada Julian Brandt ve 39. dakikada Ian Maatsen'in attığı gollerle ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Büyük çekişmeye sahne olan maçta Atletico Madrid, 49. dakikada Mats Hummels (KK) ve 64. dakikada Angel Correa ile skora 2-2'lik dengeyi getirdi.

71. dakika Niclas Füllkrug ile bir kez daha öne geçen Borussia Dortmund, 74. dakika Marcel Sabitzer'in attığı golle rakibini 4-2 yendi ve son 4 takım arasına adını yazdırdı.

Borussia Dortmund'da milli futbolcumuz Salih Özcan, 86. dakikada oyuna dahil oldu.

Paris Saint-Germain- Borussia Dortmund yarı finali

Bu sonuçların ardından Paris Saint-Germain ile Borussia Dortmund yarı finalde eşleşti.

Yarı final müsabakalarının 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı Devler Liginde final maçı 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.