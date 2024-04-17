Paris Saint-Germain ile Borussia Dortmund yarı final biletini kaptı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'ne iki çeyrek final rövanş mücadelesiyle devam edildi.
İspanyol ekibi Barcelona, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'i sahasında ağırladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 12. dakikada Raphinha ve 40. dakikada Ousmane Dembele'nin karşılıklı golleriyle 1-1 berabere tamamlanırken Barcelona'nın Uruguaylı savunma oyuncusu Ronald Araujo, 29. dakikada kırmızı kart gördü.
İkinci yarının 54. dakikasında Vitinha, 61 ve 89. dakikalarda da Kylian Mbappe'nin attığı gollerle rakibine 4-1 üstünlük sağlayan Paris Saint-Germain tur biletini alan taraf oldu.
Gol düellosunu Dortmund kazandı
Gecenin diğer rövanş mücadelesinde ise ilk maçı 2-1 kazanan İspanya temsilcisi Atletico Madrid, Almanya'nın Borussia Dortmund takımına konuk oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı 34. dakikada Julian Brandt ve 39. dakikada Ian Maatsen'in attığı gollerle ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Büyük çekişmeye sahne olan maçta Atletico Madrid, 49. dakikada Mats Hummels (KK) ve 64. dakikada Angel Correa ile skora 2-2'lik dengeyi getirdi.
71. dakika Niclas Füllkrug ile bir kez daha öne geçen Borussia Dortmund, 74. dakika Marcel Sabitzer'in attığı golle rakibini 4-2 yendi ve son 4 takım arasına adını yazdırdı.
Borussia Dortmund'da milli futbolcumuz Salih Özcan, 86. dakikada oyuna dahil oldu.
Paris Saint-Germain- Borussia Dortmund yarı finali
Bu sonuçların ardından Paris Saint-Germain ile Borussia Dortmund yarı finalde eşleşti.
Yarı final müsabakalarının 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı Devler Liginde final maçı 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış