Paris Saint-Germain - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paris Saint-Germain - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi heyecanı Paris Saint-Germain - Manchester City maçı ile devam ederken, futbolseverler maça dair detayları araştırıyor. Peki, Paris Saint-Germain - Manchester City maçı ne zaman?

Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelelerine sahne olmaya hazırlarken, A Grubu'nda Paris Saint Germain sahasında Manchester City'i konuk edecek.

Sergio Ramos ve Lionel Messi'nin sakatlıkları devam etmesine rağmen, maçın favorisi Paris Saint-Germain oldu.

Sahasında Manchester City'ı eli boş göndermek isteyen PSG, Neymar ve Mbappe ile gol arayacak.

Manchester City'de ise Mendy kadro dışı kalırken, maça dair zaman ve saat bilgisi araştırılmaya başlandı.

Bu dev mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler, "Paris Saint-Germain - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Paris Saint-Germain - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

PARİS SAİNT-GERMAİN - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Paris Saint-Germain - Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı 28 Eylül 2021 Salı bugün oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

Paris'de, Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Pau Cebrian Devis yönetecek.

PARİS SAİNT-GERMAİN - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Paris Saint-Germain - Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı Exxen platformunda naklen yayınlanacak.