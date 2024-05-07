Paris Saint-Germain'i deviren Borussia Dortmund finale yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund'u konuk etti.
Konuk ekip mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golü 50. dakikada Mats Hummels kaydetti.
PSG direkleri geçemedi
Özellikle maçın son bölümünde Borussia Dortmund kalesini büyük bir ablukaya alan Paris Saint-Germain ,aradığı golü bir türlü bulamadı, 4 kez de direklere takıldı.
Sahasında oynadığı ilk maçı da 1-0 kazanan Borussia Dortmund, 11 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselme başarısı gösterdi.
Borussia Dortmund, son olarak 2013 yılında Devler Ligi'nde finale yükselmiş, Bayern Münih'e 2-1'lik skorla kaybetmişti.
Rakibini bekliyor
Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi finalindeki rakibi Real Madrid-Bayern Münih karşılaşmasının ardından belli olacak.
O eşleşmede Almanya'da oynanan ilk maç 2-2 sona ermişti.
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