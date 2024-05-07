Haberler



Şampiyonlar Ligi



Paris Saint-Germain'i deviren Borussia Dortmund finale yükseldi

Paris Saint-Germain'i deviren Borussia Dortmund finale yükseldi Borussia Dortmund, 1-0'ın rövanşında Paris Saint-Germain'i deplasmanda da 1-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde final biletinin sahibi oldu.