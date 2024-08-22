Patrick Rahmen: İstanbul'da bambaşka bir atmosfer bizi bekliyor Galatasaray'ı 3-2 yenen İsviçre temsilcisi Young Boys'un teknik direktörü Patrick Rahmen, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

AA

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Young Boys'a konuk oldu.

Bol pozisyonlu geçen karşılaşmada sarı-kırmızılılar rakibine 3-2 mağlup oldu.

İsviçreli 55 yaşındaki teknik direktör Patrick Rahmen, Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"KENDİMİZE GÜVENDİK"

İstanbul'a 3-2'lik skorla gideceklerini belirten Rahmen, "Deplasmanda 1 farklı galibiyetin avantajıyla elimizden geleni yapacağız. Olumlu bir sonuçla döneceğimizi düşünüyorum." dedi.

Rahmen, takım olarak iyi performans sergilediklerini aktararak, "Maçın başından sonuna kadar iyi mücadele ettik. Planımızı çok güzel uyguladık. Maç 2-2'ye gelse bile kendimize güvendik ve 3-2 kazandık." değerlendirmesinde bulundu.

"DİREKTEN DÖNEN TOPUMUZ AKLIMDA KALDI"

Galibiyete rağmen mutlu olmadıklarını dile getiren Rahmen, "Tabii ki daha çok gol atmak isterdik. Bizim için daha iyi olurdu. Galatasaray'ın da girdiği pozisyonlar vardı ama atamadılar. Direkten dönen topumuz aklımda kaldı. Onu atabilseydik 3-0 öne geçecektik. Galatasaray'ın da kaliteli futbolcuları var. Maçı 2-2'ye getirdiler. Daha çok gol atsak bizim için daha iyi olurdu." ifadelerini kullandı.

"RÖVANŞ ZOR OLACAK"

Sarı-siyahlı takımın teknik direktörü, İstanbul'da Galatasaray taraftarının oluşturacağı atmosferle ilgili, "İstanbul'da bambaşka bir atmosferle karşılaşacağız. Taraftarlar, buradan daha fazla gürültü çıkaracak. Zor olacağını biliyoruz ama o atmosferi yaşayacağımız için sevinçliyiz. İstanbul'a 3-2'lik avantajla gideceğiz. Yine gol atarak aleyhimize olan atmosferi lehimize çevirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)