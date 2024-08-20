Patrick Rahmen: Şampiyonlar Ligi'nde maç kazanabileceğimizi kaç kere gösterdik Young Boys Teknik Direktörü Patrick Rahmen, Galatasaray maçı öncesinde "Galatasaray'da yıldız futbolcular var. Biz de Bern'de Şampiyonlar Ligi'nde maç kazanabileceğimizi kaç kere gösterdik. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Bunun mümkün olduğuna inanıyoruz"

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Galatasaray'ı konuk edecek İsviçre temsilcisi Young Boys'un teknik direktörü Patrick Rahmen, kolay olmayacağını ancak sahalarında kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

İsviçreli 55 yaşındaki teknik direktör, maçın oynanacağı Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Toplantıya kaleci David von Ballmoos da katıldı.

"GALATASARAY MAÇLARINA KENDİMİZİ İYİ HAZIRLAMAMIZ GEREK"

Karşılaşma öncesi kendilerini iyi hissettiklerini belirten Rahmen, şunları dedi:

Karşılaşmayla ilgili hazırlıklarımızı yapıyoruz. İsviçre Ligi'ne iyi başlayamadık ama Galatasaray maçlarına kendimizi iyi hazırlamamız gerek.

"KAZANMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Maç öncesi tüm biletlerin satıldığını aktaran Patrick Rahmen, şu şekilde konuştu:

Maça hazırız. Galatasaray'da yıldız futbolcular var. Biz de Bern'de Şampiyonlar Ligi'nde maç kazanabileceğimizi kaç kere gösterdik. Yarın kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Bunun mümkün olduğuna inanıyoruz.

"KENDİMİZE GÜVENMEMİZ LAZIM"

Rahmen, birçok oyuncusunun sakatlığı bulunduğunun hatırlatılması üzerine, şu ifadeleri kullandı:

Şu anda bizimle olan oyuncuları konuşalım. Burada olan oyunculara güveniyoruz. Takımımızda kalite var. Kendimize inanıyoruz. Olanla oynamamız ve kendimize güvenmemiz lazım. Önümüzdeki iki maça hazırız. Elimizden geleni yapacağız. Güzel maçlar çıkaracağımıza inanıyoruz.

"GALATASARAY'IN İYİ VE KUVVETLİ BİR TAKIM OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Tecrübeli teknik adam, şu değerlendirmede bulundu:

Galatasaray'ın iyi ve kuvvetli bir takım olduğunu biliyoruz. Yıldız, milli takımlarda oynayan, hücumda yaratıcı futbolcuları var. İyi hücum yapıyorlar. Videoları izledik, her şeyi analiz ettik. Bu akşam yine izleyeceğiz. Kolay olmayacağını biliyoruz. Ancak iki maçta elimizden geleni yapmamız ve son maçlardan iyi performans göstermemiz lazım. Kerem Demirbay'ı göreceğim için sevinçliyim. Kendisiyle Hamburg'da tanışmıştık.

"GALATASARAY MAÇA FAVORİ OLARAK ÇIKACAK"

İsviçreli file bekçisi Ballmoos ise Galatasaray'ın maça favori olarak çıkacağını dile getirdi.

Ballmoos, kurada en zor rakibi çektiklerini belirterek, şu şekilde görüş belirtti:

Kendi sahamızda oynamak bizim için bir şans olabilir ancak Galatasaray maça favori olarak çıkacak. Bizim için çok zor olacak ama elimizden geleni yapacağız. Yarınki maç için hazırlıklıyız.

"MAÇA SAKİN BİR ŞEKİLDE BAŞLAMAM GEREK"

Galatasaray'da Dries Mertens, Hakim Ziyech, Mauro Icardi gibi yıldız futbolcular olduğunun hatırlatılması üzerine Ballmoos, şu şekilde konuştu:

Kaleci antrenörümle rakip takımın oyuncularının videolarını izledim. Kendimi mental açıdan hazırlıyorum. Maça sakin bir şekilde başlamam gerek.

"TAKIM OLDUĞUMUZ İÇİN BİRBİRİMİZE GÜVENİYORUZ"

Sakatlıklar nedeniyle savunmada yaşanan değişikliklerin sorulmasına 26 yaşındaki kaleci, şu yanıtı verdi:

Beni etkilemiyor. Antrenmanlarda birbirimizi tanıdık. Takım olduğumuz için birbirimize güveniyoruz. İyi çalıştığımız için sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum.

YOUNG BOYS HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Bu arada Young Boys, statta yaptığı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray ile Young Boys, 21 Ağustos Çarşamba akşamı TSİ 22.00'de karşılaşacak. Müsabaka, TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)