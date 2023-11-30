Paul Scholes, Andre Onana'yı yerden yere vurdu: Çok kötü bir kaleci Manchester United'ın efsane ismi Paul Scholes, Galatasaray maçı sonrası dikkat çeken açıklamalar yaptı. Scholes, "Onana çok kötü bir kaleci. Kalede ne yapmaya çalışıyor emin değilim" dedi.

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Manchester United'ın efsane ismi Paul Scholes, Galatasaray maçı sonrası Kaleci Onana ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Efsane isim, Kamerunlu kalecinin kötü bir kaleci olduğunu söyledi.

Andre Onana inanılmaz ve korkunç hatalar yapmaya devam ediyor. Gerçekten kalede ne yapmaya çalışıyor emin değilim. Yerden gelen topu yumruklamaya çalışıyor. Çok kötü bir kaleci.

"Basit pozisyonlarda bile zorlanıyor"

İnsanları tedirgin ediyor, savunmayı tedirgin ediyor, tüm takımı tedirgin ediyor. Basit pozisyonlarda bile çok zorlanıyor.

"Onana'nın üç golde de hatası var"

Kerem'in attığı üçüncü golde Onana, yakın köşeye gelen topu çıkaramayız. Muhtemelen benden daha çok bilen kaleci uzmanları vardır ama yakın köşeden gelen bu topu, bu seviyede oynayan bir kaleci yememeli. Pozisyon alması zayıf. Üç golde de Onana'nın hatası var. Kalecilik tekniği çok garip görünüyor.

"Utanç verici bir maç"

Erik ten Hag, bir teknik direktör olarak tüm bu sorumluluğu almak zorunda. Utanç verici bir maç oynadı Manchester United. Onana, kalede sırıtıyor. Bence konsantre değil. Bir kaleci için konsantrasyon en önemli şeylerden biridir. Gol yiyor ama gülüyor falan. Rakip oyuncular, bu Onana'yı görünce 'Sadece şut atsak yeter' diyorlardır. Her gelen şutun gol olma ihtimali çok yüksek.

20 maçta 33 gol yedi

Sezon başında 50 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester United'a transfer olan Andre Onana, efsane kaleci David De Gea'yı aratıyor.

Bu sezon çıktığı 20 maçta 33 gol yiyen Kamerunlu file bekçisi, bu performansıyla kalesini milli kalecimiz Altay Bayındır'a kaptırmak üzere...