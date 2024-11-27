Haber Merkezi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, sahasında 3-0 öne geçtiği maçta Feyenoord'la 3-3 berabere kaldı.

Tüm kulvarlar dahil edildiğinde son altı maçını kazanamayan Manchester City, Premier Lig'in ardından Şampiyonlar Ligi'nde de önemli bir kayıp yaşadı.

Ligde zirvenin 11 puan gerisine düşüen Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ndeki bu beraberlikle puanını sekize yükseltti.

"KENDİME ZARAR VERMEK İSTEDİM"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Pep Guardiola, arka arkaya alınan yenilgilerin özgüven kaybına yol açtığını söyledi.

Guardiola, "Son zamanlarda çok fazla maç kaybettik, kırılgan bir yapıdayız ve tabii ki bir galibiyete ihtiyacımız var. Herkes durumu biliyor, hiçbir şeye uyum sağlamamıza gerek yok. Bir sonraki maça hazırlanmalıyız. Bunu yapmak için 2-3 günümüz var. Dersler çıkaracağız." açıklamasında bulundu.

Bir gazetecinin "Konunun dışına çıkıyorum ama yüzünüzde çizikler var sebebi nedir?" sorusunu Guardiola şöyle yanıtladı, "Parmağımla, evet tırnağımla. Kendime zarar vermek istedim, evet."