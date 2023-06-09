Pep Guardiola: Rakibimize çok saygı duyuyoruz Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için İstanbul'a geldiklerini ve sezonu bu kupayla kapamanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

AA

Pep Guardiola, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın Inter ile karşılaşacakları maç öncesinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Manchester City taraftarını mutlu etmeleri gerektiğini belirten Guardiola, şu şekilde konuştu:

"Şampiyonlar Ligi'ni de kazanarak, bu inanılmaz kupayı kazanarak sezonu kapamak bizim için çok önemli. Bunu gerçekleştirmek için buradayız. Geçmişe bakarak ya da bu sezona bakarak favori olduğumuzu söylemek kolay. Şu anda İstanbul zamanı. Yapabildiğimiz kadarını yapmak ve farkı göstermemiz gerekiyor."

"İyi bir savunma yapmaya çalışacağız"

İtalyan takımlarına karşı savunma yapmanın oldukça zor olduğuna dikkati çeken deneyimli teknik adam, şunları dedi:

"7 ve 10 numaralı oyuncuları top tutmakta oldukça başarılılar. Hücuma da çok yardım eden futbolcular. Biz de mümkün olduğunca iyi bir savunma yapmaya çalışacağız."

"Rakibimize çok saygı duyuyoruz"

Guardiola, iki yıl önce kaybedilen Chelsea finalinden nasıl bir ders çıkardıklarını sorusuna, şu cevabı verdi:

"Çok farklı bir maç, farklı bir final. Kafamızdakileri pratiğe dökebilmek bizim için önemli olan. Oyuncularıma 'bir planınız olsun, çok iyi iletişim kurun' diyorum. Rakibimize çok saygı duyuyoruz. Olabilecek her şeye karşı hazırlıklıyız."

"Farklı bir strateji izlemeniz gerekiyor"

İki forvetli bir takıma karşı oynayacaklarının hatırlatılması üzerine Guardiola, şu değerlendirmede bulundu: