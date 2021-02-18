Pepe ile Merih Demiral arasındaki gerginlik

Pepe ile Merih Demiral arasındaki gerginlik

Pepe, dün oynanan Porto-Juventus maçında yaşanan bir hava topu mücadelesi sonrası milli futbolcumuz Merih Demiral'a yumruk salladı. Yumruğun Merih'e denk gelmemesi, kavganın büyümesine engel oldu.

Juventus, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Porto ile karşı karşıya geldi.

Portekiz ekibi, ilk yarı ve ikinci yarının başında bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup ederken, mücadelenin birinci devresinde Pepe ile Merih Demiral arasında bir gerginlik yaşandı.

YUMRUK SALLADI, BOŞA GİTTİ

Portekizli stoperin, hava topu mücadesi sonrası Merih'e yumruk salladığı görüldü. İkili kısa bir süre tartışsa da yumruğun milli futbolcumuza denk gelmemesi, kavganın büyümesine engel oldu.

İşte o anlar:

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)