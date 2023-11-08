Pepe'den büyük başarı! Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Porto forması giyen 40 yaşındaki Pepe, H Grubu 4. maçında Antwerp’e attığı golle birlikte, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gol atan en yaşlı futbolcu unvanının sahibi oldu.

İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçında Porto, konuk ettiği Antwerp’i 2-0’lık skorla mağlup etti.

Mücadelenin 90+1. dakikasında takımının ikinci golünü kaydeden Pepe, 40 yıl, 8 ay, 12 gün ile Şampiyonlar Ligi’nde gol atan en yaşlı futbolcu unvanının sahibi oldu. Rekor 63 yıl sonra kırılmış oldu.

Bu unvan 39 yıl, 7 ay, 6 gün ile Norveç ekibi Fredrikstad formasıyla Willy Olsen’de bulunuyordu.

Şampiyonlar Ligi'nde 116 maça çıktı

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen 40 yaşındaki Portekizli savunmacı, Devler Ligi’nde 116. maçını geride bırakırken, toplamda 4 kez gol sevinci yaşadı ve 5 de gol pası verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)