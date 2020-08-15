Pique: Utanıyorum, istiyorlarsa gitmeye hazırım

Barcelona'nın tecrübeli defans oyuncusu Pique, Bayern Münih'e 8-2 yenildikleri maçın ardından öz eleştiri yaptı.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Barcelona, Bayern Münih'e 8-2 mağlup olarak tarihinin en ağır yenilgilerinden birini yaşadı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Barcelona'nın savunma oyuncusu Gerard Pique isyan etti.

"KENARA ÇEKİLMEYE HAZIRIM"

Tecrübeli oyuncu, ''Utanıyorum! Artık bir değişikliğe ihtiyacımız var. Bir değişiklik yapılacaksa ben kenara çekilmeye hazırım.'' şeklinde konuştu.