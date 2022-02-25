Euro
15.56
-1.81%
Dolar
13.80
-1.57%
Altın
840.53
-1.73%
Borsa
1960
5.89%
Bitcoin
546.441
6.55%
BTXN Coin
39.77
5.12%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Bulutlu 7 C

    Pique'den Galatasaray paylaşımı

    Barcelona'nın stoperi Gerard Pique, Galatasaray eşleşmesi sonrası yaptığı paylaşımda, "Yakında görüşürüz Galatasaray." ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 16:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pique'den Galatasaray paylaşımı

    UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, İspanyol ekibi Barcelona ile eşleşti.

    Sarı-kırmızılılar, ilk maçı 10 Mart'ta Camp Nou'da oynayacak. Rövanş maçı ise 17 Mart'ta İstanbul'da olacak.

    Gerard Pique, Barcelona'nın Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile eşleşmesinin ardından bir paylaşım yaptı.

    Pique den Galatasaray paylaşımı #1

    "YAKINDA GÖRÜŞÜRÜZ"

    İspanyol savunmacı sosyal medya hesabından, "Yakında görüşürüz Galatasaray" paylaşımında bulundu.

    Pique den Galatasaray paylaşımı #2


    İlginizi Çekebilir

    Ukrayna bildirdi: Çernobil'de aşırı radyasyon artışı var
    Dünya

    Ukrayna bildirdi: Çernobil'de aşırı radyasyon artışı var

    Tıklayın ve paranızı kazandıran kriptolara yatırın!
    Piyasalar Investment

    Tıklayın ve paranızı kazandıran kriptolara yatırın!

    Başrolde Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu var! Sen Yaşamaya Bak'ın yayın tarihi belli oldu
    Medya

    Başrolde Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu var! Sen Yaşamaya Bak'ın yayın tarihi belli oldu

    Görüş Bildir