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Pique'den Galatasaray paylaşımı
Barcelona'nın stoperi Gerard Pique, Galatasaray eşleşmesi sonrası yaptığı paylaşımda, "Yakında görüşürüz Galatasaray." ifadelerini kullandı.
- Haber Merkezi
- 25.02.2022 - 16:26
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, İspanyol ekibi Barcelona ile eşleşti.
Sarı-kırmızılılar, ilk maçı 10 Mart'ta Camp Nou'da oynayacak. Rövanş maçı ise 17 Mart'ta İstanbul'da olacak.
Gerard Pique, Barcelona'nın Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile eşleşmesinin ardından bir paylaşım yaptı.
"YAKINDA GÖRÜŞÜRÜZ"
İspanyol savunmacı sosyal medya hesabından, "Yakında görüşürüz Galatasaray" paylaşımında bulundu.