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    Portekiz'de Şampiyonlar Ligi finali öncesi sokaklar kana bulandı

    Portekiz'de Şampiyonlar Ligi finali öncesi sokaklar kana bulandı

    İstanbul'dan alınarak Portekiz'e verilen Şampiyonlar Ligi finali öncesinde İngiliz taraftarlar polisle çatıştı. Birçok taraftarın yaralandığı kavgada polisin müdahalesi ise oldukça sertti.
    • Haber Merkezi
    • 29.05.2021 - 10:09
    • Güncelleme : 29.05.2021 - 10:20
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    Bugün oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali öncesi kan aktı. Portekiz polisi ve İngiliz taraftarlar arasında şiddetli çatışma çıktı. Kısıtlamalara aldırış etmeyip alkollü şekilde sokaklara dökülen City ve Chelsea taraftarları arasında kavga çıktı. Polisin olaya müdahalesi ise sert oldu. Birçok taraftar yaralandı.

    Portekiz de Şampiyonlar Ligi finali öncesi sokaklar kana bulandı #1

    GEÇ SAATLERDE İKİNCİ OLAY

    Bir taraftarın ağır yaralanması ve hastaneye götürülmesinin ardından olaylar duruldu. Ancak gece geç saatlerde hararet bir kez daha yükseldi.

    İkinci kargaşa, sabaha kadar sürdü. Ana caddelerde araçlar ilerleyemez hale geldi. Polisler, sabahın ilk ışıklarına kadar holiganları kovaladı, yakalananların sonu ise iyi olmadı.

    Devler Ligi finali öncesi Portekiz sokakları kana bulandı - İZLE

    Portekiz de Şampiyonlar Ligi finali öncesi sokaklar kana bulandı #2

    FİNAL İSTANBUL'DAN ALINMIŞTI

    İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali koronavirüs vakaları gerekçe gösterilerek UEFA'nın son dakika kararı sonrası Portekiz'e alınmıştı.

    Portekiz de Şampiyonlar Ligi finali öncesi sokaklar kana bulandı #3

    Portekiz de Şampiyonlar Ligi finali öncesi sokaklar kana bulandı #4

    Portekiz de Şampiyonlar Ligi finali öncesi sokaklar kana bulandı #5

    (Fotoğraflar Daily Mail ve AFP'den alınmıştır)

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