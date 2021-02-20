Portekizliler, Cüneyt Çakır'ı yere göğe sığdıramadı

Portekiz basını, 1-1 sona eren Benfica-Arsenal karşılaşmasında düdük çalan Cüneyt Çakır'ın kusursuz bir maç yönettiğini yazdı.

Benfica ile Arsenal arasında oynanan Avrupa Ligi son 32 turu maçında iyi bir performans sergileyen Cüneyt Çakır, otoritelerden tam not aldı.

Tecrübeli hakemin performansını değerlendiren Portekiz basını, Çakır’ın kusursuz bir maç yönettiğini belirtti.

"HİÇ HATA YAPMADI"

Record gazetesi, “Cüneyt Çakır maçta hiç hata yapmadı. Karşılaşmanın en kritik pozisyonlarında iyi kararlar verdi. Çakır için zor bir maç olmadı.” yorumunda bulundu.

"MÜTHİŞ BİR HAKEMLİK ÖRNEĞİ"

Portekiz’in Observador internet sitesinde de Çakır'ın yönetimi analiz edildi.

Şimdilerde yorumculuk yapan Pedro Henriques isimli eski Portekizli ünlü hakem, Cüneyt Çakır’ın performansını överek, “Müthiş bir hakemlik örneği sergiledi. Teknik olarak kusursuz maç yönetti.” ifadelerini kullandı.