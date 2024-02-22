Porto, Arsenal'i uzatmada yıktı: Napoli ve Barcelona yenişemedi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu iki maçla devam etti.
Portekiz temsilcisi Porto, İngiliz ekibi Arsenal'i konuk etti.
Ev sahibi ekip 90+4. dakikada Galeno ile bulduğu golle mücadeleyi 1-0 rövanş öncesi avantaj elde etti.
Arsenal müsabaka boyunca rakip kaleye isabetli bir şut çekemedi.
İtalya'da beraberlik var
Gecenin diğer maçında ise İtalya'nın Napoli takımı, İspanyol devi Barcelona'yı ağırladı.
Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Barcelona'nın golünü 60. dakikada Robert Lewandowski atarken Napoli, 75. dakikada Victor Osimhen ile beraberliği sağladı.
Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, 16 yaş 223 günle turnuvanın eleme aşaması maçlarında forma giyen en genç futbolcu olarak tarihe geçti.
Her iki eşleşmenin rövanş maçları 12 Mart Salı akşamı oynanacak.
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