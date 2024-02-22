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Şampiyonlar Ligi



Porto, Arsenal'i uzatmada yıktı: Napoli ve Barcelona yenişemedi

Porto, Arsenal'i uzatmada yıktı: Napoli ve Barcelona yenişemedi UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Porto, konuk ettiği Arsenal'i son anlarda bulduğu goller 1-0 mağlup ederek rövanş öncesinde avantajı ele geçirdi. Napoli'nin Barcelona'yı ağırladığı mücadele ise 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.